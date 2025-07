Un bărbat din județul Arad, condamnat, descoperit în trafic la Rozavlea

Joi, 10 iulie, în jurul orei 12.30, polițiștii orașului Dragomirești angrenați într-un filtru rutier pe D.J. 186, în comuna Rozavlea, au oprit pentru control un autoturism. La volan se afla un bărbat care a precizat că nu deține asupra sa documentele de identitate. Ulterior, acesta ar fi transmis polițiștilor verbal date false, oferind identitatea altei persoane.

În urma activităților specifice desfășurate, polițiștii au stabilit că cel în cauză este un bărbat de 45 de ani, din județul Arad. Investigațiile efectuate au relevat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, iar autoturismul condus aparține unei femei și ar fi fost luat fără acordul ei. De asemenea, polițiștii au stabilit că în baza unui mandat emis de Judecătoria Carei, acesta are de executat o pedeapsă cu închisoarea pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, fals privind identitatea și furt în scop de folosință. Totodată, bărbatul a fost depus la Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei.

Femeie de 69 de ani, pe drumurile publice cu permisul suspendat

Tot joi, 10 iulie, în jurul orei 13.00, polițiștii au oprit pe b-dul Unirii din municipiul Baia Mare un autovehicul, cu scopul de a verifica legalitatea documentelor.

Verificările efectuate de polițiști au relevat faptul că la volanul autovehiculului se afla o femeie în vârstă de 69 de ani, care figura în bazele de date cu dreptul de a conduce suspendat.

În cauză a fost întocmit dosar penal și în continuare se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul cu dreptul de a conduce suspendat.

Tisa • Prins și cu viteză, și băut

Polițiștii au oprit joi, 10 iulie, pe D.N. 18, în localitatea Tisa, un autovehicul care circula peste limita legală de viteză.

Bărbatul care conducea autovehiculul a fost testat cu aparatul etilotest, stabilindu-se o concentrație de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările, urmând ca în funcție de cele constatate să dispună măsuri legale.

„Spune NU alcoolului la volan! Vă reamintim faptul că alegerile ne aparțin! Noi vom fi prezenți în continuare în stradă pentru a preveni eventualele tragedii!”, menționează reprezentanții poliției.

Borșa • 40 de autovehicule oprite și verificate

Joi, 10 iulie, în intervalul orar 9.00-11.00, polițiștii din Borșa, sprijiniți de polițiști de frontieră și jandarmi, au acționat pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

Pe parcursul acțiunii au fost legitimate 46 de persoane și au fost verificate 40 de autovehicule care circulau pe drumul public.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale pentru neregulile constatate, valoarea totală a acestora depășind suma de 1.800 de lei.

De asemenea, 16 conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, nefiind constatate fapte de conducere sub influența băuturilor alcoolice.

„Ne bucurăm că înțelegeți riscurile și consecințele grave ale conducerii sub influența alcoolului, care se pot răsfrânge atât asupra propriei persoane, cât și asupra celor din jur.

Considerăm că este esențial să acționăm responsabil și să prevenim conducerea sub influența alcoolului pentru a ne asigura că drumurile sunt sigure pentru toți participanții”, au specificat oamenii legii.