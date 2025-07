O săptămână de recunoștință, artă și optimism, la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”

În perioada 7-13 iulie 2025, Asociația Create.Act.Enjoy a derulat o nouă intervenție artistică în cadrul programului „Arta ca Terapie by CAE | New Generation”, găzduită de Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare.

„Sub conceptul «Spațiu pentru bine – artă, recunoștință și optimism», această ediție aduce în prim-plan două resurse esențiale pentru sănătatea emoțională și fizică: recunoștința și optimismul. Prin activități artistice dedicate pacienților, aparți­nă­torilor și personalului medical, intervenția transformă spitalul într-un spațiu al cone­xiunii umane, al vindecării prin cultură și al bucuriei împărtășite”, explică organizatorii acțiunii.

Astfel, pacienții adulți și copii au avut ocazia de a participa la diverse ateliere creative, au fost „consultați” de „doctori optimistologi” și au participat inclusiv la un concert de muzică clasică în holul spitalului.

„Această intervenție este despre umanizare. Despre cum arta – fie ea vizuală, performativă sau relațională – poate construi punți de empatie, poate da culoare unui loc în care, de multe ori, domină anxietatea. Recunoștința și optimismul sunt două practici zilnice pe care le putem exersa împreună, chiar și într-un spital,” declară Vera Belousov, coordonatoarea artistică a intervenției socio-culturale. Proiectul „Arta ca Terapie by Create.Act.Enjoy | New Generation” este inițiat de Asociația Create.Act.Enjoy și reprezintă un model național de bune practici în utilizarea artei în sprijinul sănătății mintale, promovând colaborarea între artiști, cadre medicale și comunitate. Prima ediție a avut loc în 2012, la Cluj-Napoca.