În Sighetu Marmației • Iluminat stradal modern și economic

Modernizarea sistemului de iluminat public este un pas important atât pentru îmbunătățirea acestui serviciu, cât și pentru reducerea cheltuielilor cu energia electrică.

„În proiectul de reabilitare a cartierului Bogdan Vodă am avut în vedere și modernizarea sistemului de iluminat public. Am introdus toate cablurile subteran, am înlocuit stâlpii și corpurile de iluminat cu sisteme led performante. Începând de acum, cetățenii din cartier se pot bucura de un sistem modern de iluminat public”, au spus cei din administrația locală sigheteană.