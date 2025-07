CS Minaur Baia Mare începe meciurile de pregătire

Echipa de Liga 3 CS Minaur Baia Mare s-a reunit în 14 iulie pe Stadionul „Viorel Mateianu”. La primul antrenament – condus, în lipsa unui antrenor principal, de trioul Romulus Buia, Ciprian Duruș și Vasile Șleam – au fost prezenți 29 de jucători. Primul joc oficial va fi în 6 august, atunci când CS Minaur va evolua în turul II de Cupa României.

Cinci meciuri de pregătire figurează în programul competițional al formației noastre:

– 19 iulie: CS Minaur Baia Mare vs CSM Sighetu Marmației

– 26 iulie: CS Minaur Baia Mare vs FC Olimpia Satu Mare

– 2 august: CS Minaur Baia Mare vs FC Unirea Dej

– 9 august: CS Crișul Sântandrei vs CS Minaur Baia Mare

– 23 august: CS Minaur Baia Mare vs CSM Sighetu Marmației.

Orele de disputare vor fi anunțate ulterior. De asemenea, programul meciurilor poate suferi modificări.