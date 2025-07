Elevi din Sighetu Marmației, în practică la o agenție de turism și hoteluri din Portugalia

Unități de turism din Portugalia au primit în iunie, în practică, elevi de la Liceul Tehnologic Forestier din Sighetu Marmației, calificarea tehnician în turism. Activitatea de mobilitate face parte din proiectul „Profesionalism în turism prin Erasmus+”, nr. ref. 2024-1-RO01-KA121-VET-000230499.

Este al patrulea an de implementare a Acreditării pentru mobilități VET. Proiectul este derulat cu sprijin financiar de la Comisia Europeană, prin programul Erasmus+, acțiunea cheie 1, mobilități pentru formarea profesională, în cadrul acreditării pe care o deține Liceul Teoretic „Pintea Viteazul”, din Cavnic

Activitate de mobilitate a elevilor, al doilea flux din acest an școlar, a cuprins 23 elevi de la Liceul Tehnologic Forestier din Sighetu Marmației, calificarea tehnician în turism (4 elevi din clasa a XI-a și 19 elevi din clasa a X-a). Unitățile de turism care au primit elevii în cadrul stagiului de practică sunt: agenția de turism Nosso Tejo și hotelurile Altis Belem și Sana Metropolitan din Lisabona, Portugalia.

Prin această activitate de mobilitate s-a urmărit: îmbunătățirea calității formării practice pentru elevii de la domeniul de calificare Turism și alimentație publică prin efectuarea stagiului practic de specialitate la unități de profil din Europa; dezvoltarea competențelor profesionale pentru elevii care studiază în domeniul Turism și alimentație publică prin participare la stagii de pregătire practică în Europa; creșterea cu până la 50% a nr. de participanți la mobilități Erasmus+ care provin din medii defavorizate pentru facilitarea incluziunii acestora în societate și inserției ulterioare pe piața muncii.

„Am avut ocazia să particip la mobilitatea Erasmus+ în Lisabona, Portugalia. Timp de 3 săptămâni, am făcut practică la agenția de turism Nosso Tejo, unde am învățat lucruri noi, am interacționat cu profesioniști din turism și am avut ocazia să-mi îmbogățesc cunoștințele profesionale. Participarea la o astfel de mobilitate este o experiență care te schimbă. Activitățile te scot din zona de confort și te pun în situații inedite, cărora trebuie să le faci față. Prin programul cultural faci cunoștință cu o altă lume, o altă civilizație, îmbogățindu-ți cunoștințele despre țara gazdă. Programul de practică a fost divers, de la munca de birou la cea din teren, iar mentorii au fost extrem de deschiși și răbdători. Am învățat nu doar cum să realizez și să promovez oferte turistice, cum să fiu ghid și să prezint unele obiective turistice, ci și cum să lucrez într-o echipă multiculturală, să respect termene și să comunic eficient, chiar și când nu vorbim aceeași limbă. Proiectul Erasmus+ oferă tinerilor oportunitatea unică de a se dezvolta profesional și personal într-un context internațional. Pentru mulți elevi, această experiență nu înseamnă doar un stagiu de practică, ci și o adevărată aventură care îți deschide mintea, îți lărgește orizonturile și îți îmbogățește CV-ul. Pe mine, această experiență m-a făcut să cred mai mult în mine, să fiu mai responsabilă și aș vrea să o repet oricând”, a punctat Mariana Hoza, elevă clasa a XI-a E.

La rândul său, Cătălina Godja, elevă clasa a X-a E a adăugat: „Practica în Portugalia a fost o experiență care mi-a oferit nu doar ocazia de a descoperi o țară nouă, dar și șansa de a afla lucruri valoroase despre mine, despre alți oameni și despre importanța colaborării internaționale. Pe parcursul mobilității am efectuat activități specifice practicii de profil și am participat și la activități și vizite culturale în Lisabona și împrejurimi, alături de colegii mei și doamnele profesoare însoțitoare. Astfel, am reușit să-mi dezvolt abilitățile de comunicare în limba engleză și să devin mai deschisă față de alte culturi. Pe durata a 3 săptămâni am fost stagiară într-un hotel de 4 stele, unde am desfășurat activități în toate compartimentele hotelului: recepție, camere și sala de mic-dejun. Am interacționat cu clienții atât în timpul servirii micului-dejun, cât și la check-in și check-out. Am învățat ce înseamnă munca în echipă și am început să apreciez mai mult tot ce mi se oferă. În acest domeniu, atitudinea este esențială! Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la desfășurarea acestui proiect, doamnelor profesoare care ne-au însoțit și nu în ultimul rând Casa da Educacao! Mulțumesc, Erasmus+!”