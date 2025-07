Tudor, copilul care lasă în urmă bucurie, zâmbete și poftă de viață

Poveștile copiilor care frecventează Centrul Luchian din Baia Mare continuă cu cea a lui Tudor, un băiețel care lasă în urma vizitelor sale pentru diverse terapii, bucurie, zâmbete și poftă de viață. Tudor vine săptămânal la Centrul Luchian, unde face logopedie, kinetoterapie și consiliere psihologică.

„E genul de copil care lasă în urmă bucurie, zâmbete și poftă de viață. Întotdeauna este însoțit de mama lui, o prezență caldă și calmă, care îl așteaptă cu răbdare pe hol, zâmbindu-ne din când în când. Uneori vine și Karla, sora lui mai mare. Se vede din priviri și din gesturi că sunt o familie unită, iubitoare, atentă. Tudor este crescut cu dragoste. O dragoste pe care o oferă mai departe prin gesturile lui, prin încrederea pe care o are în ceilalți, prin siguranța cu care își exprimă dorințele. Tudor are sindromul Down, dar nu asta îl definește. Este vesel, plin de energie și are o personalitate care nu te lasă să-l ignori. Știe ce vrea și, mai ales, știe când nu vrea ceva. Și când nu vrea… trebuie să fim creativi. Foarte creativi”, explică reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare.

Sesiunile de terapie cu Tudor sunt o constantă provocare pentru terapeuți, care trebuie să fie inventivi și să se adapteze zilnic, pentru ca băiețelul să aibă parte de o ședință reușită.

„De-a lungul timpului, terapeuții noștri au învățat să-l cunoască și să-l înțeleagă. Nu există o rețetă fixă pentru o ședință reușită cu Tudor. Uneori trebuie să începem cu o poveste, alteori cu o glumă sau cu o provocare. Îi place să fie implicat, să simtă că are un cuvânt de spus și, de cele mai multe ori, îl are.

Deși frecventează centrul nostru în regim ambulatoriu, Tudor e parte din echipă, parte din poveste. E integrat și la o grădiniță de masă, unde se descurcă foarte bine. Acolo învață să fie parte dintr-o comunitate mai mare. Aici, la centru, învață să-și descopere potențialul, să-și exprime emoțiile, să aibă încredere în el. Și reușește. Din toamnă va merge la școală. La o școală de masă. Tudor ne aduce în fiecare zi o energie minunată. Ne provoacă, ne face să râdem, ne inspiră să fim mereu atenți, prezenți și deschiși” – mai explică responsabilii DAS.