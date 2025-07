Mirela Iştovan a lansat volumul “Maramureşul – Ţara pelerinajului ortodox”

Carte realizată “din drag de Maramureş”

După ce s-a specializat în Geografia Turismului şi Teologie Ortodoxă, profesoara Mirela-Ramona Iştovan a decis să îmbine cele două domenii în studiile sale de doctorat.

Aşa s-a ajuns la volumul “Maramureşul – Ţara Pelerinajului Ortodox”, realizat sub coordonarea Arhim. Prof. univ. dr. abil. Teofil Cristian Tian, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă de la Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Lucrarea a pornit “de la drag de Maramureş”, spune autoarea, în timp ce prof. univ. dr. Teofil Tia evidenţiază necesitatea unei astfel de cercetări.

“Investigaţia ştiinţifică pe care doamna profesoară dr. a efectuat-o de-a lungul stagiului de pregătire doctorală este foarte utilă domeniului de specialitate. Nordul Moldovei, Bucovina în general, este un perimetru care şi-a câştigat mare notorietate în arealul turismului profesionist, dar Maramureşul nu are nici pe departe această vizibilitate. De aceea, munca de cercetare a doamnei profesoare dr. Mirela-Ramona Iştovan se înscrie tocmai în această direcţie”, a punctat decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă.

Lansarea cărţii a avut loc într-un spaţiu prietenos şi care defineşte o parte din identitatea sufletului românesc, satul de pe Dealul Florilor, adică la Muzeul Satului din Baia Mare. Mirelei Iştovan i-au fost alături familia, preoţii, cunoştinţe şi prieteni dragi care au venit să asiste la o sărbătoare a cărţii.

“Am reuşit de Rusalii să publicăm ediţia I a cărţii. A pornit de la drag de Maramureş. Iubesc foarte mult locurile acestea. Maramureşul ne aduce aminte de acel acasă din braţele lui Dumnezeu pe care noi toţi, pornind de la Adam, îl căutăm. Căutarea lui Dumnezeu în călătoria veţii este subiectul acestei cărţi. Ca urmare am avut un prim element teologic, adică prezentarea pelerinajului în alte religii, în România, în Maramureş. Uneori în zilele noastre pelerinajul se confundă cu turismul religios am vorbit despre definiţiile turismului religios, tipurile de turism religios ca să ajung la Maramureş. Pentru a ajunge cu adevărat la specificul pelerinajului în Maramureş am ajuns şi eu mai întâi să înţeleg tradiţiile de la noi, felul în care oamenii se comportă chiar şi la masă, calendarul legat de ce se întâmplă în Maramureş, toate aceste aspecte le-am menţionat ajungând cu o culminaţie la bisericile de lemn. A fost doar un pas să ajungem la Maramureşul complex şi integrat, pornind de la peisaj pentru a atrage oamenii, pentru a-i bucura, pentru a simţi vibraţia acestui spaţiu”, a afirmat Mirela Iştovan.

Despre ce înseamnă pelerinajul au vorbit şi invitaţii evenimentului: părintele arhimandrit Ioachim Tomoiagă şi protos. Chesarie Bertea, protopop de New York.

“A fi într-un pelerinaj nu înseamnă doar a fi pe cale, ci înseamnă a merge spre ceva, spre o căutare şi mai târziu acest cuvânt primeşte această dimensiune care defineşte omul căutător de locuri sfinte, omul căutător de sfinţenie”, a precizat arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă.

“Suntem la o filă de istorie, la un moment de răscruce pentru poporul român care nu a putut fi desnaţionalizat, devalorificat şi nu a putut fi înfrânt niciodată pentru că a avut credinţă. Când această credinţă va lipsi, când locul credinţei îl vor lua alte duhuri cu siguranţă acest popor va pieri. Suntem cei care vor răspunde în faţa generaţiilor viitoare nu pentru dezastrul ţării, ci vom răspunde pentru credinţa pe care am sădit-o în copiii noştri, iar Mirela a sădit de 25 de ani credinţa în copiii care au participat la orele ei şi au învăţat să ia lumină din lumină. Cartea, chintesenţă a studiului ei, nu face altceva decât să îmbine Geografia cu Teologia şi să creeze o istorie teologico-geografică a acestui loc”, a adăugat părintele Chesarie Bertea.

Evenimentul a fost presărat şi cu pricesne care vorbesc tocmai despre credinţa maramureşenilor. Au cântat cu sufletul artista Măriuca Verdeş şi tânărul Bogdan Giurgiu. Nu au lipsit nici bucatele tradiţionale, dar nici invitaţia de a veni în acest ţinut. “Am făcut o invitaţie sinteză: veniţi în Maramureş. Chiar şi cei care locuiţi aici luaţi-vă vălul a ceea ce noi cunoaştem şi observaţi cu ochii aceia plini de dor de Dumnezeu că Îl putem găsi în Maramureş pe Dumnezeu cu adevărat. Pentru că de la Adam şi Eva, căutarea lui Dumnezeu este pelerinajul fiecăruia dintre noi. Pelerinajul trebuie să înceapă cu interiorul nostru, să îl găsim pe Hristos este ceea ce transformă un turist în pelerin”, a mai spus Mirela Iştovan.