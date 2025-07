Școală de Muzică Internațională în Sighetu Marmației

Pianista Aurelia Vișovan va organiza pentru al doilea an consecutiv, la Sighetu Marmației, un eveniment muzical de talie internațională care transformă municipiul într-o veritabilă capitală a muzicii clasice. Sighet International Music Summer, ajuns la a doua ediție, se va desfășura în perioada 21-26 iulie.

În această perioadă, la Școala cu program suplimentar de muzică din Sighetu Marmației vor avea loc zilnic cursuri de pian la care vor participa 10 tineri pianiști din România, Ucraina, China, Mexic, Turcia, Germania și Marea Britanie, atât cursurile cât și concertele fiind deschise publicului.

Pe durata evenimentului, firma japoneză de piane Kawai va aduce încă două piane de concert la Sighetu Marmației, astfel melomanii vor avea privilegiul de a se bucura de un recital la două piane. Punctul central al recitalului la două piane este Oda Bucuriei din Simfonia a 9-a de Beethoven, în transcripția de o virtuozitate debordantă a lui Franz Liszt. Vor interpreta pianista Aurelia Vișovan împreună cu Can Çakmur. Recitalul este programat pentru marți, 22 iulie, de la ora 19, la Școala Gimnazială cu Program Suplimentar de Muzică și Arte Plastice Sighetu Marmației

Joi, 24 iulie, de la ora 19, pe pietonala Vasile Alecsandri vor evolua tinerii pianiști participanți la Masterclassul internațional, studenți talentați care vor încânta publicul cu lucrări celebre din repertoriul clasic și modern, o ocazie unică de a asculta live, în aer liber, viitoarele nume mari ale pianisticii mondiale. Sub îndrumarea mentorului Aurelia Vișovan, tinerii artiști își vor prezenta talentul și pasiunea pentru pian, oferind publicului momente de neuitat. Acest concert reprezintă o ocazie specială de a sprijini tinerii muzicieni și de a promova cultura și arta în comunitatea noastră.

În concertul final al participanților, din 25 iulie, de la ora 19, la Școala de Muzică, în Sala Monica Chifor, firma Kawai va oferi un premiu special participantului/ participantei care va primi cele mai multe voturi de la public, în urma prestației în concert.

Inițiatoarea și sufletul acestui proiect remarcabil este pianista Aurelia Vișovan, prof. univ. dr. cetățean de onoare al Municipiului Sighetu Marmației. Născută în 1990 în Sighetu Marmației, Aurelia Vișovan a început studiul pianului la 5 ani, sub îndrumarea prof. Monica Chifor. Începe să participe la concursuri încă de la vârsta de 6 ani și câștigă peste 20 de premii întâi. Și-a continuat studiile la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj și la Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului din Viena. Aurelia Vișovan are ocazia, în decursul carierei sale, să participe la masteclassuri cu Boris Berman, Dang Thai Son, Diana Ketler, Mihaela Ursuleasa etc.

Printre cele mai recente premii câștigate de Aurelia sunt premiile I la „Hildegard Maschmann Piano Competition” (Graz), ”Ciudad de Huesca International Piano Competition” (Spania), premiul 3 si Premiul Special, pentru muzica contemporană, la concursul „Jean Francaix” (Paris).