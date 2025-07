Hramul Mănăstirii Dragomirești din Maramureșul Voievodal

Duminică, 20 iulie 2025, praznicul Sfântului și slăvitului Prooroc Ilie Tesviteanul, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Sfântul Ilie Tesviteanul” din Dragomirești, Protopopiatul Vișeu din Maramureșul Voievodal, cu ocazia hramului sfântului locaș de închinare, în fruntea unui sobor de preoți și diaconi, a instalat noul stareț al mănăstirii, în persoana Protos. Iosif Petra, a hirotonit un ierodiacon întru ieromonah pe seama acestei mănăstiri și a binecuvântat trei icoane: a Maicii Domnului „Izorul Tămăduirii”, a Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul și a Sfântului Iosif Mărturisitorul.

„Sărbătoarea Sfântului Prooroc Ilie Tezviteanul este zi de mare praznic la Mănăstirea Dragomirești din Maramureșul Voievodal, deoarece mănăstirea, de la întemeierea ei, a fost așezată sub ocrotire acestui mare și sfânt prooroc. De aceea, acest așezământ este mult prețuit de credincioșii din localitățile, din parohiile, din împrejurimi, de pe toată Valea Izei, de pe Valea Vișeului, din tot Maramureșul Voievodal, și se adună în număr foarte mare. Mănăstirea a împlinit, în 2023, un secol de existență, prilej cu care am organizat o solemnitate importantă și am emis un act aniversar și s-a publicat și monografia mănăstirii, așa cum a fost ea. Nu uităm de întemeietorul mănăstirii, părintele Pimen Moldovan, ale cărui oseminte părintele egumen, de astăzi înainte stareț al mănăstirii, Iosif Petra, le-a descoperit împreună cu ucenicii la locul primei locații a mănăstirii și le-a adus lângă biserică și le-a așezat într-un mormânt pe măsura cinstirii care se cuvine să o dăm ctitorilor și întemeietorilor. Mănăstirea a fost păstorită din 1990, când a reînviat, sigur ea a fost desființată în timpul regimului comunist și a fost administrată de parohie. Bisericuța de lemn veche a rămas și a fost administrată de parohia din Dragomirești. După 1990 a fost reînviată de către un Înaltpreasfințitul Justinian și a venit părintele Sofronie Perța în fruntea ei, a preluat mănăstirea și a condus-o până în 2022, când a venit părintele Iosif. În acest timp a construit o casă monahală și, la îndemnul nostru, o nouă, unică și monumentală biserică, un ansamblu maramureșean, putem spune, nu e o simplă biserică, și așa Părintele Sofronie și-a încheiat activitatea. Astăzi am instalat pe noul stareț, pe Părintele Iosif, care cred că ni l-a adus Dumnezeu și Sfântul Iosif, ocrotitorul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, chiar în momentul sfințirii paraclisului de la primul nivel, căruia i-am dat același hram, adică pe Sfântul Iosif. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru frumusețea acestei sărbători, pentru felul în care maramureșenii își cinstesc Biserica, îl iubesc pe Dumnezeu, sunt fideli față de Biserica Ortodoxă Strămoșească a lui Hristos, și-și cinstesc și-și păstrează portul, credința vie și puternică, evlavia sporită, toate sărbătorile, toate rânduielile Bisericii, toți împreună, mama, tata și pruncuții, așa este Maramureșul și așa rămâne, un model de viețuire creștină. Pentru aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu, Maicii Domnului, că am sfințit astăzi și trei icoane: icoana Maicii Domnului „Izorul Tămăduirii”, icoana Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul și a Sfântului Iosif Mărturisitorul, căruia îi mulțumim că este ocrotitorul Episcopiei noastre și, dacă avem această puternică credință vie, adevărată și frumoasă, grăitoare și mântuitoare, o datorăm Sfântului Iosif Mărturisitorul. El a apărat-o cu prețul mărturisirii și pătimirii lui. Lui îi datorăm credința, de aceea îl socotim Sfântul nostru ocrotitor și mulțumim Înaltpreasfințitului Justinian, vrednic de pomenire, că în 1992, când au fost canonizați primii Sfinți, printre cei 20 de Sfinți canonizați, l-a propus și pe Sfântul Iosif să fie trecut în rândul Sfinților. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a avut în componență membri ai Permanenței Eparhiale, stareți și egumeni, preoți din satele de pe Valea Izei: Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Arhim. Teofil Pop, starețul Mănăstirii Moisei, Pr. Mihai Chira, protopopul de Vișeu, Pr. Călin Vlad, secretar protopopesc, Protos. Mihail Bud, starețul Mănăstirii Budești, Protos. Agaton Oprișan, stareț Mănăstirii Petrova, Protos. Nifon Neamciuc, starețul Schitului Strâmtura, Protos. Emanuel Scarlat, egumenul Mănăstirii Bixad, Protos. Ambrozie Piticari, duhovnicul Mănăstirii Pietroasa Borșa, Protos. Vasile Danci, de la Schitul Săliște Buleni, Pr. Ciprian Antal din Dragomirești, Pr. Gavriș Vancea, paroh Săliște Centru, Pr. Ionuț Timiș, de la biserica Săliște Centru, Pr. Nicolae Pintea de la Săliște Buleni, Pr. Ioan Irima, de la Săliște Buleni, Pr. Vasile Cupșinar, paroh la Săcel II, Pr. Ioan Macovei, Săcel Iza, Pr. Simion Iuga, de la Nănești, Pr. Vasile Cozma din Rozavlea Centru, Pr. Ioan Iusco din Șieu, Pr. Ilie Pop, slujitor la Mănăstirea Ieud, Pr. Petru Uilian din Protopopiatul Reghin, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, alți diaconi.

La momentul consacrat al Sfintei Liturghii, a avut loc hirotonirea întru ieromonah a ierodiaconului Damaschin Fidelcu pe seama Mănăstirii Dragomirești, unde a fost ierodiacon mai mulți ani și unde va sluji și de acum înainte.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, iar la chinonic a cântat trei pricesne Deți Iuga, cunoscut solist de muzică populară, din Săliștea de Sus.

Între oficialități amintim prezența primarilor din Dragomirești, Vasile Țiplea, teolog, și din Ieud, Nicolae Traian David, membru în Adunarea Eparhială, alte persoane oficiale.

Cuvântul de Învățătură

Un vast și mult folositor cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin despre Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al Mănăstirii Dragomirești, oprindu-se la momentele importante ale societății, idolatrizarea ei în cea mai mare parte, la stăpânitorii țării, la poporul creștin, care a suferit din cauza credinței în Iisus Hristos, la minunile pe care le-a săvârșit Sfântul Ilie Tesviteanul în Sarepca Sidonului și în alte părți, la înfrângerea regelui păgân Baal prin credința lui cea a adevărată în Mântuitorul, și multe altele în numele Dumnezeului Celui Viu.

Instalarea noului stareț al mănăstirii

Un moment important, emoționant, a fost instalarea noului stareț al mănăstirii, Părintele Protosinghel Iosif Petra, care este aici de trei ani și îi succede Părintelui Arhimandrit Sofronie Perța, care a condus această mănăstire timp de 32 de ani. Preasfințitul Părinte Episcop Iustin i-a pus crucea pectorală, camilafca, l-a așezat în jilțul de stareț, i-a înmânat toiagul de păstor și decizia de instalare, cu drepturile și obligațiile ce îi revin ca întâistătător al mănăstirii. Părintele Protos. Iosif Petra este din județul Mureș de naștere.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a amintit că aici a păstorit ca stareț timp doi ani Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Mănăstirea Râmeț, Alba, între 1958-1959, canonizat recent, în 6 iulie a.c., timp în care a făcut lucruri importante la acest sfânt locaș.

În final, noul stareț instalat, Părinte Iosif Petra, a adus cuvenitele mulțumiri celor prezenți, soborului, credincioșilor, Grupului Bizantin „Theologos” și binefăcătorilor și a înmânat Preasfințitului Părinte Episcop Iustin o icoană cu Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv și un cos cu flori, mulțumind pentru purtarea de grijă pentru această mănăstire renăscută ca din cenușă.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”