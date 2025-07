Copacii nobili, cu pedigree, de Maramureș!

Om fi avut noi, Maramureșul, nobilii noștri, unii pe bune, alții de împrumut, alții cu acte de noblețe cumpărate pe la cancelarii. Dar avem, culmea, și copaci nobili. În lista arborilor protejați din județ se află nu numai specii rare, cum am mai semnalat noi în ziar. Avem și câțiva arbori absolut speciali. Iată-i!

Sequoia din Ardusat

Avem un arbore de sequoia în Maramureș. Se afla în parcul din fața castelului Degenfeld. Specie din America de Nord. E tânăr, nu are înălțimea confraților de acolo, nu va ajunge la 75 metri înălțime. Dar așa tânăr, e concurat doar de antenele de telefonie din zonă. Iarna îl vezi de la depărtare, de pe Someș. Acum e împrejmuit cu un gard trist, pus mai degrabă să-l protejeze de turmele din zonă. Parcul nu mai există, sequoia e într-o fostă livadă, nici castelul nu mai e.

Ginkgo Biloba de Gârdani

Avem și un ginkgo biloba, bătrân și protejat, în curtea fostului castel de la Gârdani, a familiei nobile Blomberg. E o specie originară din China, care are importanță medicinală mult cercetată, mai ales pentru Alzheimer. „Al nostru” e destul de trist, chiar măreț fiind. Abia ajungi la el, curtea e închisă, nu ai ce căuta, e proprietate privată, deși el e monument al naturii protejat de Academia Română. E aproape lipit de cantina fostei școli ajutătoare sau casă a slugilor…ce o fi fost înainte de comunism. Ar merita mai multă atenție dar…atât se poate. Are 200 de ani.

Teiul Unirii din Băsești

De fapt nu e unul, mai are câțiva confrați în curtea mănăstirii catolice de deasupra satului Băsești. Legenda spune că e locul unde George Pop și-ar fi adus confrații și ar fi „conspirat”, s-ar fi sfătuit asupra demersurilor de făcut, când gândeau Marea Unire. Deși e de vreo 200 de ani, e cel mai „respectat” dintre copacii nobili ai Maramureșului: are tricolor pe el, are poveste scrisă, are băncuță sub el, de încercat de prins atmosfera consfătuirilor secrete. Da, secrete, era stăpânire maghiară atunci, deloc încântată de planurile intelectualității ardelene.

Tisa de la Repedea, contemporană cu năvălirile migratorilor

Deasupra satului Repedea, pe Jolob, se află un arbore de Tisă, de 25 metri înălțime, despre care Ioan Nădișan spunea că e campion european de înălțime, cu circumferință de peste 3 metri. Unele voci spun că are 1.000 de ani vechime, altele că ar avea 2.000 de ani, ceea ce-l duce…în vremea lui Isus?

Iată câțiva dintre nobilii lemnoși ai Maramureșului. Clar mai sunt și alții!