Pentru mamele de pe Pirita • Atelier de gătit rețete pentru bebeluși

Asociația Pirita Children a venit cu o nouă inițiativă, pentru a sprijini mamele din comunitățile vulnerabile, să le ofere o viață cât mai sănătoasă bebelușilor. Astfel, acestea au avut ocazia de a găti rețete specifice celor mici, iar micuții au gustat cu poftă din preparate.

„Merg în Pirita de câțiva ani buni. Timp suficient să văd bebeluși transformându-se în școlari, școlari în adolescenți, adolescenți în tineri adulți cu copii la rândul lor. Ascult dorințe. Unele incredibil de simple spuse cu voci mici. Și mereu, mereu mă întreb ce mai putem face, cum mai putem pune câte o cărămidă să facem trainică și bună temelia pe care cresc copiii ăștia. Când întreb «Ce-i dai să mănânce bebelușului tău?», răspunsul vine mereu sincer: orice mâncăm și noi. Și mi-am dorit mult să putem face, pe lângă micul pachet de sprijin pentru igiena bebelușului, și ceva în privința diversificării alimentației. Așa că, săptămâna trecută, vineri, a fost prima dată când am gătit mâncare pentru bebeluși cu mamele din Pirita: banană cu biscuiți și brânză de vaci, griș în lapte. Am gătit împreună, am povestit, am râs, am gustat, am împărțit o oră de normalitate și de comunitate. În fiecare vineri de acum, vom găti împreună. Bebelușii vor avea mâncărica lor specială, mamele un loc unde să-și tragă sufletul și noi bucuria adâncă de a mai face un pas în direcția corectă pentru dezvoltarea bună a acestor copii” – a declarat asistenta medicală Cornelia Butcovan.