“Nu a fost o decizie luată în pripă” (Marius Botea)

Plecarea antrenorului Marius Botea după 21 de ani de la clubul de volei Ştiinţa Explorări Baia Mare a luat prin surprindere lumea sportului din judeţul nostru. Inclusiv pe noi. Ţinând cont că numele lui Marius Botea înseamnă enorm pentru acest club, nu puteam să trecem aşa uşor peste acest subiect, context în care actualul tehnician a fost extrem de amabil (aşa cum este de obicei) şi ne-a acordat un interviu în care ne-a explicat decizia despărţirii.

Reporter: Vestea plecării tale de la Știința Explorări ne-a luat prin surprindere. Care au fost motivele despărțirii după 21 de ani?

Marius Botea: Nu a fost o decizie luată în pripă sau de pe o zi pe alta. Explorări are probleme cu finanțarea de ani de zile, dar cumva am reușit aproape întotdeauna pe ultima sută de metri să formăm un lot care să ne ajute să supraviețuim în prima ligă și chiar dacă am avut unul dintre cele mai mici bugete din divizia A, am reușit clasări onorabile. Însă anul acesta, diminuarea atât de drastică a fondurilor, coroborată cu plecarea a 7 sportivi (din care 6 titulari) și cu șanse mici de a transfera jucători care să îi înlocuiască, a fost picătura care a umplut paharul.

Reporter: Există premise ca lucrurile să se îndrepte odată cu plecarea ta?

Marius Botea: Chiar nu știu ce să spun, însă sunt reticent că lucrurile vor decurge favorabil.

Reporter: Putem vorbi la ora actuală, cu toate incertitudinile care există, că Știința Explorări a devenit, pentru sezonul viitor, o contracandidată certă la retrogradare?

Marius Botea: E greu de crezut că Explorări ar putea să facă parte din grupa 1-8, așadar fiind în 9-12 orice se poate întâmpla. Dar refuz să cred că va ajunge în situația respectivă. Vom putea aprecia acest lucru doar după ce vom vedea componența definitivă a celorlalte echipe.

Reporter: De ce crezi că singura echipă de volei este atât de văduvită de către autoritățile locale și județene?

Marius Botea: Este un lucru pe care eu nu pot să-l explic. Poate că această întrebare ar trebui adresată autorităților locale.

Reporter: Ținând cont că Știința Explorări nu este pe placul autorităților, există posibilitatea ca acest club să se desființeze, mai devreme sau mai târziu?

Marius Botea: Clubul Știința aparține de Ministerul Educației și doar ministerul poate hotărî soarta juridică a clubului. Sunt multe cluburi universitare care activează în eșaloanele inferioare ale competițiilor.

Reporter: Are de gând Marius Botea să dea curs unei alte oferte sau intenționează să facă o pauză?

Marius Botea: Încă nu am luat o decizie legată de viitor, sigur că îmi doresc să îmi continui activitatea de antrenor, însă acest lucru depinde de mai multi factori. La ora actuală, din câte cunosc, toate echipele au antrenor, așa că nu mă aștept la nicio ofertă în viitorul apropiat. Dacă va apărea ceva, bine, dacă nu, voi fi nevoit să mă reorientez.

Reporter: Ești mulțumit de ceea ce ai realizat la Știința Explorări în decursul celor 21 de ani?

Marius Botea: Cu siguranță, da. Sigur că mi-aș fi dorit mai mult, pe de altă parte, ținând cont de toate problemele financiare pe care le-am avut de-a lungul timpului, și în mod special în ultimii 4-5 ani, cred că nu am motive să fiu nemulțumit. Pentru acest lucru le mulțumesc tuturor celor din jurul echipei (conducători, sponsori, colaboratori). Doresc în mod special să le mulțumesc sportivilor cu care am lucrat de-a lungul timpului, a fost o onoare și un privilegiu să învățăm unii de la alții. Iar cele mai frumoase amintiri rămân cele legate de cucerirea titlului național ca jucător și pe cel de vicecampion în calitate de antrenor. De asemenea, nu pot să nu-l amintesc pe regretatul Sorin Pop, cel care mi-a fost alături și un ajutor de nădejde în toată această perioadă.

Reporter: Ce le transmiți puținilor suporteri și persoanelor care au rămas încă alături de Știința Explorări?

Marius Botea: În primul rând, le mulțumesc pentru susținerea acordată echipei și pentru că au făcut parte din genul acela de suporteri care au susținut echipa și la bine, și la rău și îi invit să vedem în continuare meciurile echipei.