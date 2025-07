PAMFLET ☺ Cinci cai frumoși!

Are omul o obsesie. Va fi banc. Am înțeles, repetiția e Mama în­vă­ță­turii. Doar că am înțeles deja. „Cred că am uitat să spun ceva ieri: Guvernul are cinci vicepremieri. Niciodată în istorie un guvern nu a avut atâția!” Cinci cai frumoși, am înțeles, lasă-ne-n amarul nostru, că între timp cresc prețurile galopant, precum caii frumoși.

Una față. Două fețe

Patriotic, ca pentru popor. „Parlamentarii A… din Maramureș au votat pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului austerității! Am spus NU tăierilor făcute pe spatele oamenilor cinstiți! Am votat PENTRU că acest guvern nu a tăiat din partide, nu a tăiat sinecurile, nu a redus privilegiile! În schimb, au tăiat de la pensionari, de la mame, de la oamenii care muncesc corect și plătesc taxe! Au mărit birurile, au scumpit viața și vor să falimenteze familiile și micii antreprenori! Iar ceilalți parlamentari din Maramureș, care sunt la putere… după ce au criticat aceste măsuri în șoaptă, nici măcar nu au avut curajul să voteze. Nu s-au atins de bile. Le-a fost frică de foamea poporului sau de șefii lor de partid? Noi nu ne temem. Noi suntem aici pentru voi.”

Bun, perfect. Mulțam mândru și fain! Doar că George Simion în campania electorală pentru președinție zicea așa. „Candidatul A… George Simion susține că vrea să reducă cu 500.000 numărul bugetarilor din instituțiile statului, dacă va câștiga alegerile prezidențiale din 18 mai. „Este un plan radical” a spus el la Digi24, dar a adăugat că nu se va întâmpla „a doua zi”. „Situația este dramatică și va fi foarte greu să evităm falimentul. Și prefer să înțeleagă toată lumea de pe acuma faptul că nu sunt bau-bau, că n-am intenții rele, faptul că vor trebui luate niște măsuri neprietenoase, pe care Marcel Ciolacu le-a amintit doar și toate guvernările din ultimii ani le-au amintit și ele nu s-au realizat, de exemplu o eficientizare a aparatului administrativ. Suntem în Senatul României, aici tot am auzit proteste din partea angajaților. Sunt angajați aici, în Senat, la comisiile pe care le conducem noi, dar nu angajați de noi, ce erau în structura Senatului, care sunt deranjați în momentul în care li se cere un raport de activitate”, a spus Simion. „Nu vorbim despre profesori, nu vorbim de cadre medicale, avem deficit la pompieri, la polițiști, la militari. Vorbim de faptul că la începutul anilor 2000 erau 800.000 de angajați în sectorul de stat și acum sunt 1.300.000. Ar trebui să ajungem înapoi la 800.000, pentru că în acești 25 de ani noi beneficiem de tehnologie, de digitalizare și putem să profităm de progresul tehnic”, a explicat el. Deci?

Bășcălie, da’ să știm și noi!

Râdem și glumim pe-aici, da: vă dați seama totuși ce „potențial” se naște din mici investiții gândite, făcute cu cap? Exemplificăm: pista de biciclete de-a lungul Săsarului. Ce ziceți dacă ea s-ar putea uni cu pista din Sat Săsar ce-o face Recea, aia cu cea de la Mocira care nu e, asta cu cea de la Satu Nou de Jos – Groși care e schițată, apoi înapoi cu cea din Baia Mare, la IMMUM? Adică… dincolo de bicicliștii de promenadă, vor putea oameni sănătoși să meargă la muncă cu bicicleta și să facă economii serioase. Spre deosebire de acest moment, când cu bicicleta prin Baia Mare trebuie să treci prin stâlpi, să sari borduri incredibile. Sigur, nu e ca la Târgu Lăpuș, unde pista de biciclete e pentru masochiști sau parcuriști, valuri-valuri, la fiecare intrare în curte. Dar mai știi? Apoi, amenajarea Săsarului. Bine, au început să strice insulele, făcute natural, una e istorie cea de la pod pe Griviței. Așa, apa nu va avea nicio opreliște când va veni mare, va prinde viteză incredibilă, propice pentru dezastre. La Repedea în munți se fac cascade naturale și baraje de retenție să oprească viteza apei, noi facem curățenie să prindă viteză. Iar când nu va fi apă, în urma curățeniei, vom avea un râu sec casetat, de bolovani. Râu uscat, cum își fac fițoșii-n curți. Și vopsesc cu lac pietrele, să pară ude. Înapoi la Săsar, că ne place ideea de promenadă. De musai, am tot făcut promenadă prin Cluj recent, iar Someșul acolo e viu! Are poduri cu lacăte pentru în­dră­gostiți, are rațe, pescăruși și lebede! La un moment dat, într-o curbă, au pus nisip și au făcut o plajă. Efectiv plajă în oraș! Este deci potențial? Este căcălău, vorba intelectualului!

Totul pentru rentabilitate

„Înființare capacitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum” la Aeroportul Internațional „Maramureș”. Ni se spune că urmează. Ooook. Comentariu simplu, sincer, la liber, fără Doamne ajută și Felicitări: „Da, atâtea investiții pentru un avion pe zi! Vara ce au câte un avion de vacanță!”

Auzi tu la ei, așezăminte informale…

„Le-am transmis celor de pe Pirită un mesaj cât se poate de clar, care se adresează tuturor comunităților din așezămintele informale din Baia Mare. Cât despre cei care cred că pot să facă în continuare orice vor în orașul nostru, am o veste proastă: vor exista consecințe”.

Replica din teren de la cititori/fani: „Deja traseul Semilună – Arhive – LIDL, plin de cerșetori, copii și femei cu sugari în brațe și te abordează agresiv! În alte zone nu am fost! Poliție n-am întâlnit!”

Ce trudă or fi alea așezăminte informale? Păi uite ce face Statul pentru „informali”.

„(…) reglementarea așeză­rilor informale. Legea definește așezarea informală drept o grupare de minimum 3 unități destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011 și care nu au niciun drept asupra imobilelor pe care le ocupă. Așezările informale sunt situate de obicei la periferia localită­ților urbane sau rurale, cuprind locuințe improvizate, realizate din materiale recuperate, și/sau locuințe realizate din materiale de construcții convenționale, iar prin localizarea și caracteristicile sociodemografice generează excluziune, segregare și marginalizare socială. Prin situarea în zone de risc natural (alunecări de teren, inundații), biologic (gropi de gunoi, depozite de deșeuri, situri contaminate și altele asemenea) sau antropic (zone de siguranță sau zone de protecție ale obiectivelor Seveso, ale infrastructurilor tehnico-edilitare și altele asemenea), unele așe­zări informale pun în pericol siguranța și sănătatea locuitorilor lor”.

Păi în cazul ăsta, Baia Mare e foarte… informal, e înconjurat de informalitate. Craica, Pirită, Ferneziu, combinatul Phoenix, în toate punctele cardinale suntem informali. Dar restul, ăștia, plătitorii de impozite, de taxe la zi, capătă ceva? Nu gratis, da’ oricum, o parcare fără bani, ceva, să zicem în schimbul impozitului pe terenul de sub bloc plătit degeaba, de toți locatarii, de-o viață?

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.