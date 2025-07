Tabără de vară la Centrul Rivulus Pueris

Copiii din Baia Mare au ocazia de a-și petrece o parte din vacanța de vară într-un mod constructiv, participând la tabăra organizată de Centrul Rivulus Pueris.

”În mijlocul verii, copiii băimăreni au pășit din nou cu bucurie într-o călătorie colorată plină de joc, descoperire și învățare. A treia săptămână de tabără, organizată de Centrul Rivulus Pueris, a început la Banca Națională Română, unde cei mici au învățat cum funcționează banii. Au urmat ateliere creative, alături de senioarele noastre, în cadrul cărora am confecționat brățări și păpuși; ne-am adunat în cercuri de încredere, unde fiecare cuvânt a fost ascultat și fiecare emoție a fost îmbrățișată; am vorbit despre sănătate și despre îngrijirea corpului și am trăit bucuria echitației alături de caii blânzi de la Curtuiușu Mare. De asemenea, în cursul săptămânii trecute, limba română s-a transformat în joacă – cu mimă, poezie și creații năstrușnice, în timp ce matematica a lăsat ecuațiile deoparte pentru un strop de magie și zâmbet. Cu pensule jucăușe am pictat pe pietre și ipsos, transformând forme simple în mici opere de artă, iar la Faimar am aflat cum ia formă o idee și cum se naște ceramica”, au declarat reprezentanții Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare.

În ultima zi a taberei, copiii au luat parte la o activitate care le-a testat cultura generală.

”Pentru noi, săptămâna trecută a fost una de poveste cu multe bucurii și inimi deschise. Mulțumim tuturor celor care au ales să fie parte din povestea noastră: Banca Națională Română, Asociația Caspev, Centrul de Echitație și Hipoterapie Curtuiușu Mare, Faimar, doamna Larisa Santa (CJRAE), doamnele profesoare Florina Keller și Viorica Sziksai, doamnele învățătoare: Laura Ciociu, Florentina Husti, Mariana Hote, doamnele asistente: Ramona Ismail, Ramona Tudoruț și voluntara Daniela Țiplea”, au mai punctat oficialii DAS Baia Mare.