Doi maramureșeni prezenți la „Școala de vară pentru profesori” de la Sinaia

În perioada 15 – 19 iulie 2025, în stațiunea montană Sinaia a avut loc cursul „Școala de vară pentru profesori” organizat de către „Fundația Nouă ne pasă”, președinte Tudor VLAD, manager program Dorin AGAPIE.

Au fost prezenți 69 de participanți, cadre didactice din 22 de școli din România, iar din Maramureș au participat profesorii Antonela Bara și Gelu Dragoș de la Școala Gimnazială Mireșu Mare. Au fost lecții intense, în fiecare zi în care mentorii și cursanții au împărtășit multe idei, păreri, experiențe profesionale, iar obiectivul comun a fost acela de-a se perfecționa pentru anul școlar ce urmează, se pare nu sub cele mai bune auspicii. Mulțumiri pentru răbdare și profesionalism au fost adresate profesorilor: Sandra JITIANU, consultant în management, coach, lector la Bucharest International School of Management (BiSM) și Entrepreneurship Academy (EA); Dan BURLACU, trainer, consultant Ascendis; Matei Stănculescu, Transformational și Mental Fitness Coach cu experiență în managementul schimbării, antreprenoriat și în industrii creative ca: televiziunea, muzica, educația, actoria și organizarea de evenimente.

„Mulțumim mult formatorilor, pentru toate informațiile valoroase, profesionalism, răbdare și pasiune. Ne-ați oferit motivație, încredere și sfaturi utile pentru dezvoltarea noastră (abia așteptăm să le împărtășim cu ceilalți colegi și deja am început să punem în practică unele aspecte). Nu în ultimul rând, mulțumim colegelor de echipă pentru energia bună pe care ne-au transmis-o și pentru legăturile minunate pe care le-am creat!”, a punctat o participantă din Arad.

Laurențiu CRISTIAN