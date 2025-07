Cuvântul și răchita plângătoare

Vin amintirile, vin de se aud în Cuvânt sunetele clopotelor. Așa mi-am amintit că în urmă cu trei ani s-a săvârșit din viață poeta și prietena IOANA ILEANA ȘTEȚCO, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj, Reprezentanța Maramureș. Atunci, cuvintele parcă au refuzat să se întrupeze în propoziții, gândurile au obosit la răscruci, că deh!, când nu mai poți trăi ca om te faci pasăre. Deprinzi în cădere tainele zborului și te rotești până pierzi din inocență și din uimire. Fuioare lungi, unduioase de negură se apropie, nepermis de mult se apropie, până nu se mai vede nimic. Prin fața ochilor trec pe apele curgătoare ale trupului, chipul celui uitat într-o zi, umbra celor petrecuți prin ani. Vânt de trădare adie prin cărțile de iubire, aripa îngerului șterge zilele negre, noi înălțăm la cerul de sticlă rugăciuni scrise în limba poemelor, a cărților care așteaptă în sertare de piatră.

Colindă timpul pe la ferestre, deschide zăbrele, schimbă mărgele. O, Doamne, mila aceea reavănă ca un pumn de pământ roditor alungă din sângele femeii întrebările reci și spune povești de se culcă moartea într-o privire neutră, ori într-o iubire peste care și prafu, întâi strălucește și apoi se așază. Târăște zborul din urmă al păsării cântătoare și umbra este mai grea decât urletul lupului la poala Pietrosului. Ioana a lăsat pereții de sticlă ai casei urbane, apa Săsarului și străzile băimărene, pe care le-a pavat cu ceramică de Faimar. O, fetele și băieții de la Întreprinderea Faimar, condusă inventiv și folositor de inginerul Mircea Chirilă!

În urmă cu trei ani! Era duminică, 24 iulie, și m-am trezit visându-mi viața cu câteva zile în urmă. Nu știu de ce mi se părea că este joi, ziua în care m-am întâlnit ultima oară cu Ioana, în fața unei librării băimărene. În ziua aceea, păsările zburau mai jos decât moartea și nu știam că aripile lor largi vor îmbrăca haine de doliu. A fost ultima îmbrățișare a privirii. Acolo, în capela de pe strada Zorilor, din Borșa, am ajuns grație bunei prietene a Ioanei, Maria Cherebeț și a soțului ei, Nelu. Acum, am răgaz să măsor timpul dat înapoi, desfăcut de pe un ghem mare.

Îmi aduc aminte când Ioana venea la Desești, în livada cu poeți și prieteni, neapărat ajungea lângă biserică, să se întâlnească cu răchita plângătoare. Prima dată a dus-o Mama Doca la întâlnirea cu arborele misterios, care avea și o legendă. Apoi Ioana, la fiecare venire în sat, mergea singură la întâlnirea cu răchita supărată. Avea ramurile prelinse până la pământ, ca niște lacrimi vegetale. Da, a scris Ioana un poem lucitor că la De­sești ne treieră veșnicia pe numele mic. Credea Ioana că la Desești cuvintele-s rotunde și țiuie în urechea îngerului chemarea ce pune traversele cruce pe calea ferată a limbii române. Ca la facerea lumii, inventăm veșnicia, ce frumos ne treieră sufletele în ograda largă și tăcerile strânse pe dealuri înflorite.

Acolo, la umbra casei mele părintești, Ioana a primit una dintre diplomele meritate cu semnătura criticului Gheorghe Grigurcu, care i-a recunoscut muzica înțelesurilor lirice, incantația atmosferei învăluitoare ca o vrajă. Au semnat, pe vasul de argint al poeziei Ioanei, poetul Ion Mureșan și criticii literari Al. Cistelecan și Terezia Filip. Ioana avea ochii închiși și sufletul plecat. O, ce singurătate a singurătății, cum ne-a zis poetul. Poate sufletul colinda prin zarea timpului apus, prin atelierul lui Mihai Olos, acel laborator de amintiri, locul magic al sincerității și răzvrătirii noastre.

Acolo se antrenau cuvintele pentru zbor, tăcerile aprindeau idei la flacăra speranței, sub ochii larg deschiși ai sfinților fără somn. Acum, în acest iulie trist, stau pe treptele vremii și privesc tremurul lumânărilor. Îmi aduc aminte de ziua aceea cu marea petrecere a Ioanei. Neamuri îndoliate: sora Dorina, cumnata Perpeta și nepoata Laura, verișoare și nepoți după verișori. Și prietena Măriuca, din Baia Mare, cu Nelu. Și preotul Remus Timiș. Dintr-o carte a Ioanei, preotul a citit câteva versuri: „Când ne stingem/ne stingem cu umbra în sus/proiectând în cer altă pădure/pentru care să scrie și îngerii poezii.”

Acum șade în pământul Borșei natale, lângă părinți. Până la a doua Venire. În apropiere, umbra răchitei supărate. Și plângătoare. Cum a ajuns arborele misterios acolo? A venit din hotarul Deseștiului? Numai spiritul operei unei poete întrupate în Cuvânt poate dezlega enigma. Și umbra veghetoare a Pietrosului. De atunci, Ioana treieră la Borșa, veșnicia cu litere mari. Astăzi, 24 iulie, au trecut trei ani din veșnicie ei. Ne veghează Cuvântul poetei și răchita plângătoare.