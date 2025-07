Școala Gimnazială „Lucian Blaga” a fost certificată ca Școală a Încrederii

Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Baia Mare a primit certificarea ca Școală de Încredere, pe o perioadă de 2 ani, în urma a 5 ani de implementare a Programului Școala Încrederii.

„Școala ta a fost certificată ca Școală a Încrederii. Iar acest eveniment reprezintă implicarea ta, a comunității școlare întregi în procesul de a oferi copiilor educație de calitate. Reprezintă munca voastră în ultimii ani, muncă la firul ierbii. Iar asta nu este deloc puțin. Recunoștință către voi!” este mesajul oficial adresat de către echipa Școlii Încrederii către întreaga comunitate a Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” din Baia Mare.

Certificarea ca Școală a Încrederii se acordă pentru o perioadă de 2 ani, timp în care întreaga comunitate școlară va avea acces la evenimentele Asociației Școala Încrederii: întâlnirile din cadrul Forumul Directorilor cu Încredere, acces la grupul de sprijin pentru consilieri școlari, menținerea culturii de informare prin news­letter despre proiectele Asociației, sesiuni de coaching cu Echipa Încrederii, promovarea unității școlare ca exemplu de bună practică în comunitate, găzduirea unor vizite de învățare și evenimente regionale de comunitate, aportul valoros la dezvoltarea resurselor pentru comunitate. Certificarea a fost acordată în urma unui proces riguros de evaluare, care a confirmat calitatea, relevanța și sustenabilitatea Programului.

„Această certificare nu este doar o hârtie, ci o poveste – o poveste despre visuri, muncă, provocări și oameni care m-au inspirat pe parcurs. În tot acest drum, am învățat nu doar metode și teorii, ci am redescoperit ce înseamnă să fii dascăl cu adevărat: să fii prezent, să asculți, să încurajezi, să aprinzi luminile din ochii copiilor. Le mulțumesc din suflet formatorilor, Ruxandrei Mercea, Alexandrei Oană, Mihai Zoican, Amelia Vidrean, Letiția Suciu, care au pus nu doar cunoștințe, ci și suflet în tot ce ne-au oferit. Mulțumesc colegilor cu care am împărțit emoții, îndoieli și reușite. Și nu în ultimul rând, mulțumesc celor dragi mie care au fost alături de mine, m-au încurajat și au crezut în mine chiar și atunci când eu mă îndoiam. Această realizare e despre oameni, despre educație cu suflet și despre dorința de a face bine acolo unde contează cel mai mult: în inimile copiilor”, a declarat prof. Ioana Delia Popovic, coordonatorul Programului la nivelul unității, directorul Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” din Baia Mare, în perioada 2016-2021.

Școala Încrederii este o organizație neguvernamentală, care din 2020 se dedică educației și formării comunității școlare, având în centrul programului, elevul, cu nevoile și dorințele individuale, pentru ca fiecare copil să se simtă văzut, auzit și ascultat. Programul Școala Încrederii este oferit gratuit către școlile de stat și reprezintă primul proces care transformă experiențele de învățare ale copiilor prin îmbunătățirea relației dintre elevi – profesori – părinți, având la bază un progres academic și starea de bine. În ultimii 4 ani, Școala Încrederii a ajuns la 284 de unități de învățământ, 144.413 elevi, 10.992 de cadre didactice și 3.812 personal didactic auxiliar și nedidactic.

Ce spun cei care au fost parte din acest drum:

Prof. Învățământ primar, Delia Petcaș, este de părere că această certificare „este o dovadă a unui proces profund prin care am învățat să fim mai atenți unii cu alții, mai prezenți în viețile copiilor noștri și mai ancorați în sensul real al educației: relația umană. Ați fost alături de noi cu blândețe, ne-ați provocat să ne uităm cu onestitate în oglindă și ne-ați arătat cum putem crește împreună – nu prin perfecțiune, ci prin încredere, curaj și deschidere. Această certificare înseamnă pentru noi o promisiune: că vom continua să construim zi de zi o școală în care fiecare copil să se simtă văzut, auzit și iubit O școală în care și noi, adulții, ne permitem să fim autentici și vulnerabili. Vă mulțumim pentru tot ce ați pus în acest program – știință, inimă, timp și pasiune. Ați devenit o parte din povestea noastră.”

Miruna Moroșanu, membră a echipei FAR a elevilor, a adăugat că Școala Gimnazială „Lucian Blaga” s-a dezvoltat enorm din 2019. „Progresul nu este întotdeauna vizibil din exterior și nu toate cărămizile fundamentale pot fi văzute, dar pot spune fără nicio îndoială că școala mea (pentru că nu voi înceta niciodată să-i spun astfel) a evoluat foarte mult. Mai mult de atât, sunt mândră că am avut ocazia să iau parte în mod activ la această schimbare. Deoarece sunt deja la liceu ( care este Spark Hybrid International High School, iar programul Leader in Me m-a ajutat să aflu întâi despre Transylvania College și apoi despre Spark, jucând un rol destul de important în faptul că acum studiez aici) nu mai merg la Lucian Blaga, dar de fiecare dată când am fost în vizită am văzut noi îmbunătățiri la modul cum arăta școala pe care o știam eu. ‹‹Catalizatorul›› acestui întreg proces care include oferirea mai întâi a unei sclipiri și apoi a unei cu totul altă atmosferă școlii a fost doamna Ioana Popovič. Ea a îndemnat fiecare copil, de la bun început, să vorbească liber și să creadă în propriile puteri. Ea este cu adevărat cea din spatele acestui proiect, acestei schimbări”.

Bea, membră a echipei FAR, a accentuat că „perspectiva mea asupra propriei persoane, cât și asupra celorlalți s-a schimbat radical în urma implicării în acest proiect. Am învățat să mă deschid, să relaționez mai bine cu cei din jurul meu, să fiu eu însămi și să mă accept așa cum sunt”, iar Tania, o altă elevă, a precizat că: „Echipa Far a fost o experiență pe care aș mai repeta-o fără să mă îndoiesc. Datorită ei am experimentat lucruri noi, m-am dezvoltat pe plan personal și cel mai important am învățat să fiu o persoană cu un potențial de leader și mai ales am învățat să fiu o persoană de calitate.”

La rândul său, Daria a relatat că „în primii mei ani de gimnaziu am fost o fată mică și timidă, cu puțini prieteni în această școală imensă. Totuși, în clasa a VI-a, doamna mea profesoară de matematică, Ioana Popovic, m-a introdus în echipa Far, o echipă de copii din Școala Gimnazială «Lucian Blaga», devenind membră a acesteia. Acum interacționez mult mai ușor și mai des cu cei din jur, leg prietenii și sunt cu adevărat o altă persoană față de acum doi ani”. Mihai afirmă și el că: „Îmi place că profesorii ne ascultă mai mult. Am avut ore în care am discutat despre emoții și am făcut proiecte în care am putut să fim creativi. Nu simt că trebuie să fiu perfect, dar simt că pot învăța din orice”, iar Luca, fost elev al Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga” concluzionează: „Această evoluție înseamnă că putem face ceva valoros, ceva important, însă nu doar pentru noi, ci pentru toată lumea, și că sămânța pe care o plantăm, cu grija bună, garantat va deveni o plantă mare și sănătoasă.”

Nu au lipsit nici reacțiile părinților. O mamă, Mădălina P., a adăugat că: „Pentru prima dată, am simțit că și noi, părinții, suntem parte din echipă. Am fost implicați în întâlniri, iar feedbackul nostru a fost ascultat. Copilul meu vine acasă fericit de la școală. Asta spune tot.”