Copii din întreaga țară iau contact cu meșteșugurile și istoria locală, la Școala Rădăcinilor Străbune din Călinești

Artista Măriuca Verdeș este neobosită când vine vorba despre promovarea valorilor satului maramureșean. În timp ce alții profită de vară pentru a pleca în vacanță, Măriuca Verdeș a ales să arunce „sămânța cea bună” în sufletele copiilor pentru a-i conștientiza cât de important este să-și păstreze identitatea românească și să prețuiască elementele care îi definesc pe maramureșeni. În acest context, Școala Rădăcinilor Străbune organizează în Călinești ateliere unde elevii de la diferite școli din județ, dar și din țară învață despre meșteșuguri, despre istoria locală, despre bisericile vechi din localitate, despre cum pot deveni „mesageri ai adevărului”.

„Ne străduim să lăsăm în sufletele copiilor un pic din rădăcinile noastre strămoșești”

De la începutul vacanței, pe la Școala Rădăcinilor Străbune s-au perindat elevi din București, Pitești, Oradea, Maramureș, iar lista rămâne deschisă.

„În urmă cu 5-6 ani am desfășurat atelierele la Muzeul Maramureșan din Sighetu Marmației. Dar acum se derulează mai multe ateliere în Călinești, la Pensiunea Cosău, acolo sunt cazați acești copii care vin din diferite colțuri ale țării. Ei vin cu un scop extraordinar, acela de a vizita Maramureșul. Poate vor rămâne cu amintiri unice, poate unii nu vor mai reveni niciodată. De aceea ne străduim să lăsăm în sufletele copiilor un pic din rădăcinile noastre strămoșești. În acest sens, iau cu mine găzdoi din sat, cele care mă ajută ca micuții să poată să facă cunoștință mult mai bine cu un meșteșug”, relatează Măriuca Verdeș.

Artista mai spune că „în cadrul acestor ateliere noi mergem pe abecedarul Școlii Rădăcinilor Străbune, adică pe geneza satului. Îi mai învăț despre istoria locală, despre bisericile vechi din localitate, despre ocupații, cântece, dansuri, meșteșuguri. Le-am adus chiar și materiale didactice să învețe cum se prelucrează lâna, le-am adus cânepă, diferite obiecte care se află în interiorul caselor, realizate cu ajutorul materialelor naturale. Le-am vorbit cât de important este ca fiecare dintre noi să contribuim la perpetuarea omului pe acest pământ. Le vorbesc puțin și din Sfânta Scriptură. De exemplu, ieri îi întrebam dacă își amintesc care au fost primele ocupații pe care le-au avut Adam și Eva după izgonirea din Grădina Raiului. Și le-am spus: vedeți, noi de atâtea mii de ani ne ocupăm de îngrijirea pământului și de creșterea animalelor. Dacă nu ne vom lupta, de la an la an vor dispărea meșteșugurile și animalele. Trebuie să ne luptăm pentru salvarea acestui pământ din toate punctele de vedere”.

Copiii au ocazia chiar să îmbrace portul tradițional. De asemenea, organizatorii au decis să aducă și fotografii vechi în care au fost surprinse femei care se ocupă cu diferite meșteșuguri, astfel încât participanții la ateliere să fie familiarizați și mai mult cu ceea ce înseamnă viața tradițională a satului.

„Aceste ateliere sunt pentru a-i ajuta să știe: de la facerea unui nod până la diferența între materiale, între lână, material sintetic, le explicăm despre portul tradițional. Și-au dorit să se îmbrace în portul popular, să danseze, să învețe un cântec din Maramureș. Acum nu am putut să îi în­vățăm foarte multe, dar noi aruncăm sămânța și poate că ei își vor dori să cerceteze, să evolueze. Eu le-am zis: material mai avem, oameni mai avem, trebuie să fructificăm această punte între generații. Chiar am folosit fotografii vechi ca să îi fac să înțeleagă ocupațiile. Le-am adus fotografii în care o femeie torcea și una melița. Și în dreapta, și în stânga mi-am pus o femeie care torcea lână și una care torcea cânepă. Le-am adus saci de moară, haine, cămăși făcute din cânepă, am adus pănura de halube, sfetăr de lână care se poartă iarna. Să înțeleagă și utilitatea, nu doar că tragi dintr-un caier și nici nu îți poți imagina ce se poate realiza. Le-am adus scoarță, țoluri cu simboluri vechi, să înțeleagă în ce mod comunicau strămoșii noștri”, a punctat Măriuca Verdeș.

„Fiecare dintre noi ar trebui să aruncăm o sămânță și să îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în ascuns pentru a ieși la lumină”

Atelierele de la Călinești sunt interactive, copiii sunt implicați să comunice, să își spună părerea despre cum văd ei lucrurile.

„I-am întrebat cum văd Maramureșul, ce le-ar plăcea să descopere în Maramureș. Unul dintre ei a spus că îi place în Maramureș pentru că este un muzeu rural. Copiii, turiștii vor să vadă în Maramureș un muzeu rural. Ei își imaginează că vin într-un loc unde se păstrează cu sfințenie tradițiile. De aceea cred că e bine să îi încurajăm și pe oamenii din comunități să înțeleagă că nu trebuie să ne dezrădăcinăm de ceea ce suntem nioi, să fim conservatori, să rămânem în picioare. Am pus și un război de țesut, o teară, am instalat-o acolo, am învălit-o cum se spune, le-am dus și instrumente de suflat, fluiere, le-am explicat despre ocupațiile femeiești și băr­bă­tești pentru a înțelege că în satele tradiționale, de la cel mic la cel mare, ei și-au înțeles foarte bine rolul în gospodărie. Le-am explicat cum învățau de mici aceste meșteșuguri, astfel încât atunci când deveneau adulți să le poată stăpâni cu mare ușurință. Le-am adus argumente: de ce e bine să învățăm meșteșugul: pentru că Dumnezeu în urma jertfei noastre ne dăruiește o pace interioară pe care nu o putem cumpăra cu bani. Ei au ajuns la această concluzie în urma realizării unui meșteșug. Dumnezeu le-a dăruit bucuria pentru că plecau acasă cu ceva făcut de mâinile lor. Am încercat și încercăm să le explicăm că în viața aceasta avem un rol extraordinar, acela de a deveni mesageri ai adevărului. Cred că fiecare din noi ar trebui să aruncăm o sămânță și să îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în ascuns pentru a ieși la lumină. Totodată, am văzut câtă nevoie au, e păcat și trist că sunt atât de mulți tineri, feciori, fete care nu știu lucruri elementare și și-ar dori să le învețe, dar nu le oferim această posibilitate”, a accentuat Măriuca Verdeș.

Un rol important în derularea acestor ateliere l-au avut cadrele didactice. „M-am bucurat că sunt și cadrele didactice dornice în a-i ajuta pe copii să învețe un meșteșug. Ele sunt cele care deschid ușa către aceste ateliere. Chiar m-au chemat să merg la școlile din București, din țară, să învețe și alți copii care nu au posibilitatea să vină în Maramureș. Sau cel puțin să le vorbesc despre ceea ce suntem noi ca oameni pe acest pământ și cum putem contribui și noi la univers. Le-am spus că noi suntem Fiii lui Dumnezeu. Dumnezeu-Tatăl Creatorul este cel care le-a creat pe toate. Noi, fiii Lui, suntem o bucată din Dumnezeu. Ne-a dăruit acest har de a fi și noi la rândul nostru creatori. Dacă nu ne vom mai folosi de acest har de a fi creatori și vom dori să le luăm toate de-a gata fără să ne mai implicăm emoțional, fără să ne folosim mâinile, imaginația, noi ca oameni nu neapărat vom dispărea ca specie, dar nu vom mai fi pentru ce am fost creați”, a conchis Măriuca Verdeș.

La finalul activităților, copiii primesc și câte o diplomă din partea Școlii Rădăcinilor Străbune în amintirea atelierelor din Călinești.