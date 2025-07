Expoziție inedită • Tapiseria vieții, o poveste artistică, prezentată de Mihaela Mureșan, pe role de hârtie de 10 și 30 de metri

O expoziție inedită poate fi admirată în Salonul Artelor al Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare până în 3 august. „Tapiseria vieții” aduce în prim-plan o instalație picturală de mari dimensiuni, desfășurată pe două role de hârtie de 10 și 30 de metri, realizată în tehnică mixtă: acuarelă, neurografie, marker, șabloane. Autoarea, Mihaela Mureșan, reușește să surprindă privitorii cu stilul său artistic, provocându-i să interpreteze povestea artistică în mod personal.

Lucrarea Mihaelei Mureșan poate fi admirată din punct de vedere estetic, dar mai ales poate fi analizată psihologic și conceptual, după cum evidențiază curatorul expoziției, lect. univ. dr. Mihaela-Florina Tănase.

„Expoziția se desfășoară într-un alt stil decât cel clasic. Vedem un altfel de parcurs, unul unit, fluid. În primul rând, ar trebui să privim această lucrare nu numai din punctul de vedere estetic, ci și conceptual. Să știm că în spatele ei stă o filozofie și nu doar să privim diferitele scene pe care le observăm aici derulându-se, având un impact din punct de vedere al frumuseților, ele ne transmit și emoție. Vă propun să privim acest parcurs, exact ca pe o poveste, ca pe o derulare logică și cursivă a unor emoții personale ale artistei, a unor filozofii personale, în care se regăsesc punctate niște simboluri. Artista le poate interpreta în modul ei personal, dar și noi, privitorii, le putem interpreta în modul nostru personal. Această operă poate să funcționeze ca o operă deschisă în care fiecare poate să contribuie prin propria interpretare. Să o privim pe nivel estetic, dar mai ales pe nivelul psihologic și conceptual”, a fost recomandarea venită din partea curatorului expoziției, lect. univ. dr. Mihaela-Florina Tănase.

Mergând mai departe cu interpretarea acestui stil artistic, lector univ. dr. Mihaela-Florina Tănase este de părere că „artistul contemporan are această funcție profetică și aceea de a oficia un ritual, unul artistic. Mulți dintre cei care privesc lucrările în galerii de artă sau în muzee au adevărate revelații și acest lucru le produce o evoluție spirituală. Să vedem arta ca pe un mediator între acest spațiu profan și cel spiritual, și pe artist ca pe cel care ajută să facem acest lucru”.

Autoarea, Mihaela Mureșan, a venit cu decodificarea lucrării. „Tapiseria vieții este o poveste despre mine, despre voi, despre noi. Este o poveste în care fiecare avem rolul nostru, în care fiecare suntem unici și în care fiecare ne conectăm unul cu celălalt. Această expoziție face chiar acest lucru. Acest eveniment a făcut posibilă conexiunea noastră, a tuturor. Este vorba și despre o metodă psihologică, neurografia transpusă în artă, o metodă psihologică, inventată de un psiholog rus. În România a intrat încet-încet, dar încă lumea nu o cunoaște la scară largă. Am făcut aceste cursuri de neurografie, este o formă prin care mergi în interiorul tău. La un moment dat, lucrând, m-am întrebat de ce nu aș putea să fac lucrarea la o scară mai mare. După ce am terminat cei 10 metri am zis ce ar fi să fac mai multă neurografie?”, a explicat Mihaela Mureșan.

Munca la această tapiserie a durat 4 luni și jumătate. „Lucrarea începe cu fractali, cu mandale care simbolizează viața însăși, continuă cu partea spirituală… Chipurile feminine reprezintă sufletul, cuplurile reprezintă relația sacră, am introdus figurile geometrice care sunt primordiale, cercul, pătratul, triunghiul. În această tapiserie nu avem doar bucurii, zâmbete, ci și triunghiuri care reprezintă conflictul. Cromatica folosită este una luminoasă, vie. Am ales aceste culori solare, știm foarte bine că galbenul e asociat luminii, violetul planului spiritual, albastrul este asociat adâncimilor universului, cerului sau apei. Toată lucrarea a fost pentru mine o meditație. Mai avem oameni copaci cu trunchiurile firave, dar cu rădăcinile bine înfipte în pământ. Mai avem texte indescifrabile care pot duce la povestea nespusă. Este importantă pentru procesul în sine nu pentru rezultat, este acel substrat al subconștientului căruia îi dăm energie”, a mai explicat Mihaela Mureșan.

Atmosfera artistică a fost completată în cadrul vernisajului cu un moment muzical susținut de Paula și Mara Mureșan.