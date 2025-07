Poveste de viață ca-n filme • Și-a regăsit sora mai mare, după 34 de ani

Povestea de viață a Marcelei, una dintre tinerele care trăiește în Centrul „Pinochio” de la Cărbunari, parcă ar fi desprinsă din filme. Tânăra a fost abandonată la naștere de mama sa, care a procedat la fel și cu frații și surorile sale. De curând însă, Marcela a reușit să-și găsească sora mai mare, după 34 de ani de despărțire.

„Căile familiei sunt încurcate. Unii frați cresc împreună și nu se suportă, alții se cunosc după un sfert de secol și ajung să se iubească de parcă ar fi trecut de mână prin viață. Marcela, una dintre tinerele care trăiește în Centrul «Pinochio» de la Cărbunari, a fost abandonată de mamă imediat după naștere. Femeia a procedat la fel și cu ceilalți trei copii pe care i-a adus pe lume. Recent, Marcela a aflat că are o soră mai mare și și-a dorit să o cunoască. Le-a cerut colegilor din ASSOC care coordonează activitatea centrului să o ajute să își întâlnească sora, iar dorința i s-a împlinit zilele trecute. Pentru prima dată după 34 de ani, cele două fete s-au văzut la Sighetu Marmației, unde sora Marcelei se află internată într-un centru de ocrotire. Maria, cu un an mai în vârstă, vorbește doar prin semne, dar chiar și așa a reușit să își exprime fericirea și să o îmbrățișeze pe Marcela”, au declarat reprezentanții Asociației ASSOC.

În spatele acestei revederi se află însă efortul asistenților sociali, care au făcut totul posibil.

„Mi-am dorit tare mult să îi fiu Marcelei alături în momentul în care își va îmbrățișa sora. Dorința ei a fost și a mea, astfel că am planificat totul, inclusiv pregătirea Marcelei, pentru a nu fi dezamăgită, deoarece Maria nu îi va putea împărtăși în cuvinte bucuria regăsirii. Au fost trăiri intense, iar bucuria Marcelei mi-a confirmat încă o dată că în meseria de asistent social, practica face mai mult decât orice instrument completat”, a declarat Anamaria Petrean, coordonatoarea centrului de la Cărbunari.