„Am capacitatea de a mă ridica după fiecare eșec” (Sara Sitar)

Tenismena Sara Sitar, beneficiară a programului bursier DAR susținut de fundația Hope and Homes for Children România, își spune povestea pentru site-ul celor de la HHC România.

„Programul Burselor DAR are ca scop oferirea de oportunități egale copiilor talentați. Pentru ca poveștile triste de viață sau neajunsurile să nu mai taie aripile celor cu rezultate remarcabile, ne-am angajat să susținem performanța celor cu potențial extraordinar”, explică reprezentanții Hope and Homes for Children România (HHC).

Programul a fost inițiat în 2022, fiind menit să descopere copiii cu rezultate remarcabile și să le susțină acestora excelența, pentru ca lipsurile să nu le fure dreptul de a străluci.

Sara Sitar, campioană la tenis și în vârstă de 13 ani, este bursieră DAR încă de la prima ediție. „Puterea mea nu este doar forța fizică… ci este o forță invizibilă, este energia pe care o transmit. Este acel foc interior care mobilizează și inspiră întreaga mea echipă. SUPERPUTEREA mea este PERSEVERENȚA. Am capacitatea de a mă ridica după fiecare eșec, de fiecare dată, mai puternică.

Într-o lume în care talentul nu este întotdeauna suficient, sprijinul oferit de asociația Hope and Homes for Children prin bursa DAR primită a fost important pentru parcursul meu în tenis. Este mai mult decât o finanțare. Este o motivație extra și o dovadă că munca mea este apreciată și că nu sunt singură în această călătorie. Vă mulțumesc că ați ales să investiți în potențialul meu și contribuiți astfel la transformarea visului meu în realitate”, a declarat Sara.

Crescută doar de mama ei, într-un oraș mic, cu resurse limitate, a învățat devreme ce înseamnă să faci un efort de două ori mai mare pentru a reuși. Să te trezești dimineața devreme, să alergi între antrenamente și teme, să nu cedezi când ceilalți au mai mult, pentru că tu ai voință.

„Prin Bursele DAR, îi suntem alături Sarei și o susținem să rămână pe calea ei. Pentru că orice copil care muncește pentru visul lui merită să știe că are susținere. Că e văzut. Că nu e singur”, spun cei de la HHC.