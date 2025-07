PAMFLET ☺ Mare mare valoare…

Mai țineți minte când s-a suit beată pe avion de linie fosta mare starletă Samantha Fox, a făcut scandal și au dat-o jos fără să se pice-n fund cât de mare valoare e ea? S-a petrecut și la noi. Starletul nostru s-a bestializat pentru că a fost ținut 20 de minute în autobuzul ce mergea spre avion, în căldură. În avion, deși erau acolo de la parlamentari la fețe preacuvioase de categorie grea, a continuat. L-au dat jos, pur și simplu. Poate că ești o mare valoare, dar sunt reguli. De nervi, s-a căutat prin buzunare, a găsit ceva bani, dac-ar fi să fim malițioși, ei pot fi prima plată din noile consilii de administrație nobile unde a ajuns, și a luat avion privat. Eh? Valoare? Valoare!!!

Cum te faci că plouă

Un om a dus la demonstrații cartofi ca să se arunce cu ei. Nu să-i doneze. A fost amendat. Jale mare. Însuși ne-câștigătorul alegerilor se revoltă. „Nea Ilie de la Lungulețu a adus o dubă plină de cartofi. L-a oprit nea Ilie de la Guvern: nu erau de la Mega… La mulți ani, Ilie! Să ai dreptul la apa și cartofii tăi”. Adică el era de bună-credință, să înțeleg?

Bate șaua să priceapă calul

„Primarul comunei Poienile de sub Munte, unul dintre cei mai harnici și mai implicați primari din Maramureș, a decis, din motive personale, să renunțe la func­ția sa.” Replica altui primar: „O să plece mulți profesioniști din sistem dacă nu se găsesc soluții corecte pentru oamenii care doresc să facă ceva”. Miroase de mult a plecarea Dvs, dom’ primar… nu?

Activitatea parlamentarilor noștri. Că doar i-am trimis acolo la Bine

Chiar așa…ce mai fac politicienii noștri? Se roagă duminica. Ne anunță în ce locuri exotice merg. Se dau patrioți. Se revoltă… cum este posibil, dom’le, când nu i-am trimis să se revolte, ci să facă legi și să îndrepte lucruri! Politicienii ne mai anunță cand și ce sfânt e.

„Sfântul Ilie!!! La mulți ani tuturor sărbătoriților!!! Duminică binecuvântată!!!”

„Am locuit 11 ani în Bruxelles, am fost președintele A… Belgia și liderul unei asociații de români. Mii de oameni au apelat la mine în toți acești ani pentru a-i ajuta în fața consulatului sau ambasadei. Știu umilințele, știu cât de greu e să prinzi o programare, știu ce taxe aberante au fost impuse ani la rând pentru acte de bază. Știu și despre mafia din jurul consulatelor: șpăgi mascate, programări pe sub mână, sinecuri plătite din bani publici, neamuri și soții de politicieni angajate pe posturi de lux. Acum Guvernul vrea să reintroducă taxele consulare. Motivul? Nu mai au bani la buget. Și în loc să taie de la sinecuri, taie de la românii care muncesc cinstit prin Europa. Refuz să accept această bătaie de joc. Românii din diaspora nu sunt o vacă de muls. Ei sunt cetățeni egali, care trimit miliarde de euro în țară, susțin familii întregi și contribuie decisiv la economia României. Statul ar trebui să le ofere servicii consulare decente, gratuite și respect, nu biruri în plus. Mă voi bate în Parlament pentru oprirea acestei mizerii. Mafia din consulate trebuie desființată. Sinecurile trebuie eliminate. Diaspora trebuie tratată cu respect”. Deci gratis.

„Astăzi, la sosirea mea pe aeroport, am avut onoarea de a fi primit cu căldură de către reprezentanții comunității etiopiene. Le mulțumesc sincer pentru ospitalitatea deosebită și deschiderea cu care m-au întâmpinat. Acest gest reconfirmă relațiile de respect și prietenie dintre România și Etiopia”.

Vox populi

Are dreptate poporul chiar și când nu e coerent. De ce să nu aibă? Uneori nu știe gramatică, alteori e răutăcios… răzbunător… da’ și când e fain și ironic… mai mare dragul!

„Propun o lege de înființare a unei monastiri în fiecare comună, numai asa se va dezvolta economic România”

Pe o pagină de dezastre naturale, poze cu grindină. Comentariu: Dumnezeu dă precum ați votat. Replica paginii: Dumnezeu a urmărit alegerile?

Leitmotiv de pagină de politician de Maramureș via râul Someș. Orice ar scris, și dacă merge la budă, să ne iertați: „Felicitări. Doamne ajută”

„Ce înseamnă să nu ai cultură generală nici cât un copil de clasa a 3-a… de ani de zile denigrați și strigați ca hăbăucii jos Bruxelles, iar acum aplaudați Belgia. Păi mai fraților suveraniști, haideți să vă spun o bomba: Bruxelles e capitală Belgiei”

Au trecut deja vreo 7 luni de când călinopitecii ne tot spun că săptămâna viitoare mergem la război și n-am mai plecat…

„Unde.ieste.juramintu.vostru.ca.sa.aparati.poporu.vine.ziua.cind.o.sa.regretati”

Politicianului care tot ne anunță când merge al televizor. „Ești penibil !”

„Fără Europa …eram Africa Europeană!”

„Doamne rău nea bătut Dumnezeu cu un asa tut de Președinte,, ceam fost pina acuma cu foști Președinții dar cu asta e jale rad toți de noi asta chiar ii prost rău, are matematica puli fraeul nici nu ști sa se comporte ca Președinte toți îl iau de brat și arata usa și drumul pe unde sa meargă păcăliciul, doamne fieti mila de noi și scapane de trancalaul asta”

„Niște cocoși politici ce se pun pe facebook – ul capitalist au urcat pe Găina”

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.