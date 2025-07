Se opresc investițiile din Maramureș? Ce, cum, unde, când?

Dincolo de jocuri politice și de teama de a pierde capital politic, factorii de decizie ar trebui să fie fair play cu populația și să ne spună ce investiții se opresc și unde. Recent am primit o mostră tristă. O dezbatem, dar facem și un peisaj corect, sperăm, al așteptărilor referitoare la investiții.

„O reprogramare a investițiilor din programele naționale Anghel Saligny, PNDL și cele ale CNI și va suspenda angajamentele de noi investiții și anumite proceduri de achiziții publice, în cazul investițiilor pentru infrastructura locală non-critică, reiese din documentele Ministerului de Finanțe, consultate de CursDeGuvernare.ro. Guvernul are sarcina de a acoperi o gaură bugetară de 30 de miliarde de lei, astfel încât deficitul bugetar să fie redus de la 9,3% (ESA) din PIB cât mai aproape de ținta 7% din PIB”, anunță presa. S-a instalat panica, iar unii se sperie, alții vorbesc fără să știe ce. Cel mai recent, drumul județean 108 A de la Sălsig la Ulmeni, anunțat că ar fi cu lucrările oprite și scos de la finanțare. NU E ADEVĂRAT! Am fost joi pe acel drum și se lucra. Contextul e următorul: da, firma ce a luat licitația s-a mișcat deocamdată modest, ca să fim eleganți. Au înțeles că nu-s în stare să ducă investiția și autoritățile județene au apelat la o firmă mai mare din Cluj, ce mai lucrează pe la noi cu succes. Lucrările au reînceput, clujenii urmează să preia efectiv asfaltarea, după pregătirea și lărgirea drumului. Adică nu se oprește lucrarea, se va face. Se lucrează din această săptămână începând. Dar da, probleme sunt, pentru că proiectarea e făcută defectuos, sunt locuri unde apele pluviale trebuie să meargă la deal, să treacă pe sub drum și să curgă în Someș. Mult succes! De altfel, la recentele ploi, s-a văzut: curțile romilor de la intrarea în Sălsig s-au umplut cu apă, după renunțarea la tradiționalul șanț.

Iar dacă e de vorbit despre ceva grav, haideți să amintim alimentarea cu gaz a Țării Codrului! Acolo unde s-a făcut magistrala de gaz dinspre Ulmeni, dar… atât rămâne. Asta pentru că proiectele de aducțiuni sunt făcute de primării pe programul Saligny, dar nu există încă nicio lucrare începută, niciun contract de execuție semnat! Altfel spus, conform anunțurilor făcute, programul Saligny se oprește la cei care sunt în urmă sau n-au început lucrările. Adică unde nici n-au început, șansele de finanțare sunt mici spre minime. Pe de altă parte, edilii din Maramureș ne spun că-și tem foarte mult alte investiții câștigate. În sensul că s-a primit semn de la Agenția de Mediu că se sistează investiții. Dinspre CNI nu s-a mai primit semn de viață din vara trecută, cu excepția câtorva „descurcăreți”. Practic, PNRR e singurul colac de salvare a investițiilor, la acest moment. De asemenea, autoritățile locale sunt disperate de capacitatea lor de a asigura cofinanțările la proiectele câștigate, în caz că (re)încep investițiile! În foto aveți un asemenea caz, al bazei sportive de pe Calea Mireșului de la Șomcuta Mare, ce pare a stagna cam demult.