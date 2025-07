Canelo Alvarez vs Terence Crawford: Când are loc „meciul secolului” în boxul mondial și cine transmite?

Saul „Canelo” Alvarez și Terence Crawford vor lupta pe 13 septembrie pentru titlul mondial la categoria super-mijlocie. Organizatorii prezintă acest duel ca fiind „meciul secolului” în boxul mondial.

Despre acest duel se discută de ceva timp, dar în cele din urmă s-a decis să aibă loc pe 13 septembrie, pe stadionul Allegiant din Las Vegas.

Alvarez, care are un bilanț de 62 de victorii, 2 egaluri și 2 înfrângeri, îl va întâlni pe Crawford, un pugilist cu 3 ani mai în vârstă, care e neînvins în 41 de meciuri. Totuși, Alvarez este sportivul cu o cotă mai bună. El deține trei titluri mondiale la categoria super-mijlocie, WBC, IBF și WBO. Are titlul incontestabil la categoria super-mijlocie, iar acum este gata să îl întâlnească și pe Terence Crawford.

„Este un luptător grozav, dar nu este Canelo. Eu am experiență. Toți se concentrează doar pe forța mea, dar am mult mai mult de atât. Acesta va fi unul dintre cele mai bune meciuri din palmaresul meu. Nu o să mă învingă, nu vă faceți griji”, a spus Canelo Alvarez la o conferință de presă la care a participat și adversarul său.

Imediat, Terence Crawford i-a dat replica: „Cu siguranță centurile vin acasă cu mine. Palmaresul meu perfect vorbește de la sine. Sunt cel mai bun luptător din lume și, indiferent de adversar sau de categoria de greutate, am ieșit întotdeauna învingător”.

Duelul dintre cei doi pugiliști va fi transmis de Netflix la nivel mondial.

Cote pariuri Saul „Canelo” Alvarez vs. Terence Crawford

În pofida optimismului arătat de Terence Crawford, cotele afișate de agențiile de pariuri sportive indică un favorit clar în acest duel. Saul Alvarez pornește cu prima șansă să obțină victoria în confruntarea din luna septembrie.

victorie Saul Alvarez – 1.57

egal – 13.00

victorie Terence Crawford – 2.50

Cote pe metoda victoriei

Saul Alvarez să câștige la puncte – 2.10

Terence Crawford să câștige la puncte – 2.80

Saul Alvarez să câștige prin KO/TKO/DQ/Decizie tehnică – 4.30

Terence Crawford să câștige prin KO/TKO/DQ/Decizie tehnică – 11.00

Stilul celor doi pugiliști

Saul „Canelo” Alvarez are un stil în care pune accent pe răbdare, presiune și contraatac. Își pândește cu atenție adversarii și speculează fiecare moment de slăbiciune. Loviturile sale de croșeu pot fi devastatoare în multe momentele. În ultimii ani a progresat enorm și în jocul de apărare.

Croșeul său de stânga poate fi considerat punctul său forte. Totuși, în pregătirea loviturilor, el își „toacă” adversarii cu lovituri repetate la corp și uppercuturi. Nu este genul de pugilist care începe în forță. Dimpotrivă, așteaptă să își citească adversarii, să vadă ce abordare au aceștia, iar apoi intensifică ritmul.

De partea cealaltă, Terence Crawford este un pugilist cu o tehnică mai bună, capabil să se adapteze în fața fiecărui adversar. Chiar dacă este dreptaci, el poate lupta adesea și din gardă inversă, tocmai din dorința de a-și deruta adversarii. Și el lovește bine pe contraatac, dar preferă mai degrabă să controleze ringul.

La fel precum „Canelo”, și el are începuturi prudente de meciuri, iar apoi mărește ritmul și vrea să pună stăpânire pe ring. Are un plus de viteză față de „Canelo”, ceea ce poate duce la o strategie de tipul „lovește și fugi” în duelul de pe 13 septembrie.

Un semn de întrebare este și condiția fizică. Uneori, „Canelo” a avut dificultăți în partidele cu ritm foarte ridicat, în timp ce și pentru Crawford este o provocare, deoarece urcă într-o categorie nouă.

„Canelo” pregătește calendarul din 2026

Convins că îl va învinge pe Terence Crawford, Saul „Canelo” Alvarez se gândește deja la luptele din 2026. Pentru pugilistul mexican, primul adversar din 2026 ar putea fi Diego Pacheco.

Acesta și-a îmbunătățit palmaresul și a ajuns la 24 de victorii din tot atâtea meciuri (18 prin KO) după ce l-a învins recent pe Trevor McCumby. La 24 de ani, Pacheco ocupă locul 1 WBO la super-mijlocie și este cel mai probabil adversar pe care „Canelo” îl va avea.

„Mă așteaptă lupte mari. Vreau să mă bat cu oricine din top 10. Sunt aproape de un titlu mondial, iar fanii din Los Angeles merită o luptă grozavă”, a spus Pacheco după ultima victorie.