• Parteneriat între CJ și administrațiile locale pentru promovarea Maramureșului •

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, vrea o schimbare de optică în privința promovării turismului. Șeful administrației județene s-a deplasat zilele trecute la Bârsana împreună cu reprezentanții ADR Nord Vest. În cadrul întâlnirii s-a discutat despre viitorul „acestui brand unic care este Maramureșul”.

„Am fost zilele trecute la Bârsana, împreună cu reprezentanții ADR Nord-Vest și am simțit din nou ce înseamnă cu adevărat Maramureșul: oameni care încă bat lemnul în ateliere meșteșugărești, femei care păstrează în farfurie gustul copilăriei, gospodării care încă spun o poveste fără cuvinte. Am vorbit despre viitorul acestui brand unic care este Maramureșul și despre cum îl putem pune în valoare așa cum merită, prin exercițiile financiare ce urmează. Nu vrem proiecte făcute pe fugă. Nu vrem kitsch. Nu vrem să pierdem sufletul satului. Vrem autenticitate, valoare, respect pentru patrimoniu. Vrem pensiuni care spun o poveste, ateliere care creează din răbdare și locuri care păstrează ceea ce generațiile dinainte ne-au lăsat. Maramureșul poate deveni un exemplu național de turism cu suflet așa cum deja se întâmplă în unele colțuri de țară, despre care ne-au vorbit cei din ADR”, a accentuat Gabriel Zetea.

Șeful administrației maramureșene a mai adăugat că dorește realizarea la nivel de Consiliu Județean a unui parteneriat strâns cu administrațiile locale pentru a valorifica fiecare colț de frumusețe din județ, cu grijă, cu rigoare și mai ales cu dragoste pentru loc. „Maramureșul nu are nevoie de artificii, ci să fie sprijinit să rămână ceea ce este: o emoție vie, o moștenire care respiră, o promisiune pentru generațiile care vin”, a mai spus Gabriel Zetea.