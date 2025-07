Se extinde sistemul de alarmare din Maramureș

În ședința de consiliu județean de ieri, aleșii județului au aprobat proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii în parteneriat a proiectului „WARN – Rețea de alertă și răspuns în regiunea de frontieră România-Ucraina” (WARN – Wide-area Alert and Response Network in Romania-Ukraine border region) în vederea finanțării acestuia prin Programul Interreg NEXT România-Ucraina 2021-2027.

Practic, prin acest proiect se vor instala sirene în mai multe localități din județ, iar valoarea sa se ridică la suma de circa 418.000 euro. Finanțarea va fi asigurată în proporție de 90% din fonduri europene, iar doar 5% reprezintă contribuția Consiliului Județean Maramureș.

Practic, acest proiect este o continuare a unuia mai vechi, finalizat în anul 2015, care a constat în instalarea a 22 de sirene în diverse localități din Maramureș. El completează sistemul cu alte localități, astfel încât să avem un sistem de alarmare care va acoperi toate cele 76 de UAT-uri, tot județul Maramureș. El va intra în implementare peste minimum 6 luni de zile. Dacă va fi aprobat la finanțare, cel mai probabil proiectul va intra în implementare doar anul viitor.