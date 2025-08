Activități și distracție la a II-a ediție a Taberei de Neuitat

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie a încheiat a II-a ediție a Taberei de Neuitat într-o atmosferă de poveste, la Agropensiunea Maria din Unguraș, unde natura, joaca și bucuria au fost la ele acasă.

Copiii au avut parte de experiențe inedite. Astfel, aceștia au asistat la procesul fabricării tradiționalei pâini pe vatră, au făcut gogoși, s-au jucat, iar la final și-au pus în valoare creativitatea, pictându-și tricouri.

Prima zi a Taberei de Neuitat, copiii au petrecut-o la Montesanto, în Preluca Nouă.

„Ne-am conectat cu adevărat la natură, ne-am relaxat, dar ne-am și distrat, iar cei curajoși au încercat cea mai lungă tiroliană din județul nostru. A fost o zi perfectă, plină de adrenalină, dar și de peisaje superbe”, au dezvăluit organizatorii.

În a doua zi de tabără, participanții au făcut o vizită la Colonia Pictorilor, dar și la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie.

„Am pășit pe urmele artiștilor plastici băimăreni. Am realizat o călătorie imersivă pusă la dispoziția noastră de gazdele de la Colonia pictorilor. Sunetele și culorile s-au îmbinat armonios într-o încântare a simțurilor, în timp ce am descoperit o nouă viziune, originală asupra orașului Baia Mare.

Incursiunea noastră culturală a continuat la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, unde am descoperit obiectele arheologice din Țara Lăpușului, simbolistica Soarelui și a Lunii, dar și informații surprinzătoare despre istoria meșteșugurilor autohtone”.

Cea mai așteptată zi de către copii a fost cea în care s-au deplasat la Aquastar Satu Mare.

„A treia zi a Taberei de neuitat a fost cea mai așteptată. Copiii au avut parte de o zi minunată de bălăceală, la Aquastar Satu Mare, unde relaxarea la piscină și distracția de pe tobogane, împreună cu energia lor și cu voia bună, au fost ingredientele perfecte ale unei zile de neuitat”.

Olăritul aduce numeroase beneficii, printre care dezvoltarea creativității, coordonarea acțiunilor și îmbunătățirea abilităților cognitive.

„Activitatea ne-a transpus în vremuri îndepărtate și ne-a transformat în mici ucenici ai olăritului. Așa am simțit satisfacția confecționării unor produse care au îmbinat utilul și frumosul”, au specificat cei de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie.