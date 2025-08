Baia Mare – cuplurile de aur din 2024 își vor primi premiul retroactiv

Primăria Baia Mare anunță că acele cupluri care au participat anul trecut la Nunta de Aur își vor primi retroactiv premiul. În 2024, seniorii nu și-au primit banii, iar la acea dată, li s-a promis că nu vor rămâne fără bonificație. În același timp însă, edilul Băii Mari a precizat că s-a propus reducerea sumei de la 2.000 lei, la 1.500 lei, pentru toți cei care participă la Nunta de Aur, dând exemple alte orașe unde bonificațiile sunt de 1.000 lei.

”Am promis anul trecut că ne vom revanșa față de seniorii care au participat la Nunta de Aur, ediția 2024, și cărora nu am avut atunci posibilitatea să le acordăm această bonificație. Mă țin de cuvânt, așadar, anul acesta vom acorda premiul retroactiv. Pentru a nu mai ajunge în astfel de situații precum cea de anul trecut, am propus în ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi modificarea regulamentului privind cuantumul premiului, de la 2.000 de lei cât a devenit în 2022, la 1.500 de lei. Sigur că am oferit din nou unora pretextul pentru discursuri populiste, asta deși orașe mult mai potente financiar oferă premii considerabil mai mici. Vă dau doar două exemple pe care ne place să le amintim frecvent, Oradea și Clujul, care premiază cuplurile de aur cu câte 1.000 de lei”, a declarat Doru Dăncuş, primarul Băii Mari.

Pentru a nu-i văduvi însă pe seniori, soluția găsită de oficialii primăriei este ca privații să ofere sponsorizări, care să suplimenteze banii acordați din bugetul local.

”Voi invita mediul privat să ne fie parteneri pentru acest eveniment de tradiție și să suplimenteze bonificația pe care o oferim noi. Cred că onoarea de a ne arăta recunoștința față de seniorii băimăreni, în special față de cei care ne sunt exemple de curaj, statornicie și dragoste, precum aceste cupluri care sărbătoresc 50 de ani de căsnicie, ar trebui să revină tuturor”, a mai punctat Doru Dăncuș.

Anul acesta, Nunta de Aur va avea loc în luna octombrie, iar toți cei căsătoriți în anul 1975 se pot înscrie la Centrul de zi CASPEV, de pe strada Săsarului nr. 3, până pe 5 septembrie, pentru a participa la eveniment.