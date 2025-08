S-a semnat contractul de finanțare pentru aquaparkul din Baia Mare

Baia Mare este cu un pas mai aproape de a avea propriul aquapark. După ani de zile de promisiuni, oficialii primăriei au făcut un pas concret, reușind să semneze contractul de finanțare pentru acest obiectiv. Suma obținută depășește 60 milioane de lei.

”Am semnat contractul de finanțare pentru realizarea obiectivului de investiții Complex Acvatic Câmpul Tineretului, care va fi amplasat pe locul vechiului ștrand și nu pe Câmpul Tineretului. Acest contract de finanțare este un moment istoric pentru noi, pentru că am ajuns și la această etapă cu o finanțare de peste 60 milioane. Din creditul de 120 de milioane lei, necesar pentru partea de cofinanțare pentru realizarea aquaparkului, o să ne rămână bani și vom putea folosi restul de bani și pentru realizarea altor obiective, precum acea parcare de lângă aquapark. Ne-am mișcat foarte rapid. Am semnat cel mai rapid contract din istoria ADR-ului, de la momentul în care am intrat în faza de contractare până în momentul în care am semnat contractul: o săptămână. Asta pentru că urmează câteva modificări legislative care ne-ar fi afectat enorm și nu am mai fi putut ajunge la gradul de finanțare de 60 milioane și am fi primit doar în jur de 30 milioane lei”, a declarat Doru Dăncuș, primarul Băii Mari.