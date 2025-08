Se pune în siguranță perimetrul de la Coștiui. Dar vin ploi iar

Cu mai mult de zece ani în urmă, la Coștiui se petrecea un fenomen șocant, pentru comunitate, dar devenit deja cunoscut celor care viețuiesc în areale ale unor foste mine

de sare. S-a petrecut recent, nu? Atunci, la Coștiui, lacul de la marginea satului, din care se trăgea apă pentru ștrandul cu apă sărată, dispărea peste noapte, în urma unei alunecări de teren generate tot de mișcarea constantă a terenurilor, cu subteranul constituit din sare. Au fost strămutări, s-au făcut studii, ele probabil există încă. Apoi, nimic. Era vorba de o hartă a cupolelor și a galeriilor în care s-a exploatat, urmate de interdicții de construire în anume zone sensibile.

Acum, s-a petrecut iar. Primarul comunei Rona de Sus, Alexa Semeniuc, ne duce la fața locului, ca de mână, explicându-ne. „S-a petrecut cam în zona fostului dispensar, în aval. Acolo a fost un puț deschis. Peste ani, au aruncat de la fabrica din zonă rumeguș și alte cele. Apoi, crengi din livezi, tot felul. S-au descompus și încet, puțul a cedat. Da, sunt și alte trei galerii în zonă, sigur c-a fost zonă de exploatare a sării, ca în toată localitatea Coștiui. Am adus speologi, dar n-au putut intra, galeriile sunt surpate. Am așteptat semnale de la toți specialiștii.

Apoi am acționat. Haideți să vă explic: la baza conului am pus bușteni, am făcut ca un fel de grătar, ca un dublu podeț. Am mai pus și alți bușteni mai lungi, care să prindă și pereții conu­lui creat. Apoi am văzut că au apărut crăpături în acostament, așa că am pus ciment vrac în fisuri, de la crater spre marginea drumului județean. Pentru că avem avertizări de ploi, la acest moment. În asfalt au apărut mai multe fisuri, le vedeți, am cerut sprijin drumarilor care ne-au trimis bitum lichid și am reparat. Am cerut de asemenea 200 de saci, din care cam 100 i-am pus pe drum, în așa fel încât să devieze apa pluvială, de va fi cazul, de către conul creat. În ce privește oamenii, după dispoziția primită de la domnul Raed Arafat, am relocat cetățenii. Numai că ei au acolo gospodării, animale. În fiecare seară îi relocăm, 51 de persoane din 27 de gospodării, până a doua zi dimineață, când revin la casele lor, la grădini, fânețe, animale. Deo­camdată, aceasta e situația”, ne spune primarul comunei Rona de Sus, căreia îi aparține satul majoritar maghiar Coștiui. Odinioară o stațiune turistică rurală cochetă, care probabil, fără necazurile date de mișcarea solului, ar fi putut face față sau măcar ține companie stațiunii oarecum similar Ocna Șugatag.