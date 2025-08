Băimărenii luptă pentru spațiul verde! Discuții pe team reabilitării zonei Buclă, în consiliul local

În ultima ședință de consiliul local Baia Mare s-au purtat discuții pe tema proiectului de reabilitare a zonei Buclă, viitoare Piața Universității.

Acolo, reamenajarea presupune diminuarea considerabilă a spațiului verde, iar oaza de verdeață unde cetățenii se puteau retrage pentru a se răcori în zilele caniculare, va dispărea. Băimăreanul Bogdan Zaharie a lansat o petiție, prin care cere administrației publice locale să prioritizeze spațiile verzi în planificarea urbană și să protejeze arborii sănătoși. El a luat cuvântul în cadrul ședinței și a cerut ca, în măsura posibilităților, să se păstreze copacii de 50-60 de ani și să se mărească spațiile verzi, care, cel puțin din imaginile făcute publice de primărie, vor fi mult diminuate.

„Din imaginile făcute publice de Primăria Baia Mare, reiese că un mare procent din suprafața vizată de proiect va fi acoperită cu pavaj, inclusiv în locuri unde în prezent, există un mic parc, cu stejari roșii frumoși și perfect sănătoși, salcâmi roz, scoruș de munte, măceși etc. În plus, sunt prevăzute pergole și amfiteatre, scăldate în soare, despre care știm deja, din proiectele anterioare ale municipalității, că zac neutilizate. Cine se va plimba într-un pseudo-parc/piață, fără vegetație care să delimiteze carosabilul de piață, protejând astfel pietonii și fără umbra esențială în zilele caniculare?”, precizează textul petiției, care a adunat deja peste 500 de semnături din partea cetățenilor.

Drept răspuns, edilul Doru Dăncuș a precizat că, în această etapă, nu se pot face modificări fără a obține acordul finanțatorului. Șansele de a mai schimba acum ceva sunt astfel, mici.

„Orice se poate, dar acest proiect a fost adoptat la finanțare de ADR Nord-Vest și ne-am asumat anumiți indicatori tehnico-economici pe care nu putem să-i modificăm. Depinde ce ne dorim și noi ca municipalitate și ca băimăreni. Ne do­rim să amenajăm anumite spații care să fie reprezentative și atractive și pentru turiști? Atunci trebuie să ne asumăm anumite modele mai iconice. Putem găsi soluții, am discutat cu proiectantul, dar pe noi acum ne preocupă rețelele edilitare, care au nevoie de trasee tehnice la adâncimile standard. Acum la asta lucrăm. O să lucrăm și la partea de suprafață, cea estetică. Dacă vrem să menținem și parcarea, am gândit ca și soluție tehnică dale înierbate, ca să nu fie doar beton. Dacă nu vrem să menținem parcarea, atunci facem spațiu verde, dar vor fi reacții adverse pentru că nu au unde să parcheze. Dacă am ajuns la concluzia că anumiți arbori sunt tăiați, plantăm alții noi. Dacă lăsăm copacii bătrâni și sunt doborâți de vânt? Orice modificare făcută de proiectant trebuie să fie avizată de către finanțator, altfel nu vom putea executa lucrarea și nici să o decontăm”, a declarat Doru Dăncuș, primarul Băii Mari.

Viceprimarul Pap Zsolt a ținut să precizeze că, cetățenii care au nemulțumiri legate de proiecte, trebuie să vină la dezbaterile publice sau în audiență. Aceste metode sunt mai eficiente, decât „mobilizarea” pe rețelele de socializare.

„La Piața Universității trebuie să vedem care este scopul: un loc de întâlnire între oraș și studenți. Trebuie să avem cât mai mult verde acolo. Pe planșă, spațiul verde poate arăta foarte segmentat din cauza unor traversări de straturi mineralizate. Unde se va putea, eu cu siguranță voi avea discuții intense pentru a mări spațiul verde. De când suntem în mandatul acesta, cam tot ce s-a dorit să se facă legat de spațiile verzi, s-a făcut. Dacă doriți să faceți ceva, trebuie să faceți cum s-a făcut aici, să veniți aici și la dezbaterile publice, când se discută proiectele”, a explicat Pap Zsolt.

Referitor la monumentul Arcul Solar, cunoscut sub numele de Spânzurătoare, băimărenii pot să-și ia adio de la ideea că acesta va mai fi amplasat în noua Piață a Universității.