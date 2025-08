Sara Șunea a strălucit la „Grand Prix România 2025”

Al treilea turneu (și primul de șah clasic) din seria ”Grand Prix România 2025” a avut loc la hotelul Aro Palace din Brașov. Orașul de sub Tâmpa a fost gazda perfectă pentru mai mult de 370 de jucători, turneul fiind împărțit în două de ”bariera” ELO de 2000 (organizatorii oferind câteva wildcarduri pentru turneul A unor jucători cu rating sub 2000).

Academia de Șah Maramureș a fost reprezentată de o delegație numeroasă, acumulând experiență prețioasă împotriva unor adversari valoroși. Pe lângă acest câștig indiscutabil, mulți dintre micii ”academicieni” și-au trecut realizări însemnate în palmares.

Sara Șunea a atins de curând borna 2000, dar la acest concurs a arătat destul de clar că este pregătită să pășească la următorul nivel. Cu o performanță impresionantă de 2248 și +104 puncte ELO, Sara a etalat un joc curajos, fără complexe în fața a 9 adversari cu rating superior. Cele 4.5 puncte obținute îi asigură trecerea peste pragul 2100, echivalent al titlului de maestră FIDE.

În turneul B, a strălucit târgumureșeanul Marius Tă­tar. Cu un joc sigur și o singură sincopă în runda a 7-a, Marius a strâns 7.5 puncte din 9 posibile, obținând locul 4 în clasamentul general (și 66 de puncte ELO). Bunul său prieten, Ștefan Butuza, a făcut și el parte multă vreme din plutonul fruntaș. A terminat cu 6 puncte și un câștig de 62 de puncte ELO. Cei doi au fost urmați în clasament de ”contingentul” clujean, Patrick Dunca (6 puncte, cu un finiș puternic, după un start mai ezitant), respectiv Aris Guo și Rareș Creț, ambii cu 5 puncte (Aris înregistrând și un salt impresionant de 102 puncte ELO!). Aida Szász și Viktor Szabó sunt într-un evident proces de creștere al nivelului de cunoștințe, drept dovadă, au obținut 4 puncte în compania unor adversari de 1700+ (și exista potențial pentru chiar mai mult decât atât, urmărind partidele lor).

Răzvan Bercu și Ștefan Grigorescu (3.5 puncte) au avut un turneu conform rezultatului așteptat din punct de vedere al ratingului ELO (dar cu siguranță sub așteptările lor, ambii având aspirații mai înalte), un plus de luciditate în momentele cheie ale jocului putându-le aduce rezultatele dorite.