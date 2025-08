Sfânta Liturghie Arhierească în Parohia Mara din Protopopiatul Sighet

Duminică, 3 august 2025, a opta după Sfintele Rusalii, când este cinstit Sfântul Mărturisitor Ieraclie din Basarabia, iar Sfânta Evanghelie ne vorbește despre înmulțirea pâinilor, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat între credincioșii din Parohia Mara, Protopopiatul Sighet, unde a binecuvântat capela de cimitir și lumânărarul din fața ei și a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în pridvorul acesteia, paroh Preot Andrei Cosmin Pop.

„Am poposit, duhovnicește, în Parohia Mara, de pe salva de localități Mara-Cosău. Localitatea Mara se găsește chiar la poalele masivului Gutâi.

Este o localitate de o frumusețe aparte, unde credincioșii își poartă cu fidelitate portul și își păstrează rânduielile sfinte. Mai ales pe aceste două văi se poartă portul maramureșean foarte autentic. Sunt peste 800 de credincioși în această parohie, ține de comunul Desești. În ultimii doi ani s-au hotărât să construiască o capelă mortuară în cadrul proiectului nostru eparhial „Nici o comunitate parohială fără capelă mortuară” și au realizat o lucrare de excepție, având în vedere faptul că suntem în Maramureșul Voievodal, unde arta lemnului este, de fapt, măiestria meșterilor populari dusă la cele mai înalte valori. Au îmbrăcat capela, care este o construcție aparent simplă, au îmbrăcat-o într-un pridvor maramureșean frumos și am venit astăzi să le facem bucurie Părintelui Andrei Cosmin Pop, care este aici de șapte ani, păstorește de șapte ani, credincioșilor, autorităților locale, să le facem o bucurie, să sfințim lucrul lor și să așezăm această capelă sub binecuvântare, ca să se poată săvârși rânduiala prohodirii celor plecați dintre noi, celor adormiți întru nădejde Învierii și a vieții de veci. Biserica comunității are peste 130 de ani, este de la 1890, și va avea nevoie și ea de intervenții, de restaurări. Deocamdată au împlinit această necesitate și urmează să se apuce și de restaurarea substanțială, radicală, a bisericii, pentru că biserica unei comunități și cimitirul, mai nou și capela de cimitir, arată valoarea și preocuparea unei comunități față de credința ortodoxă strămoșească și arată nivelul iubirilor față de Dumnezeu. Nu trebuie să fie casele mai frumoase decât casa lui Dumnezeu, decât biserica. Nu trebuie să fie construcțiile profane sau laice sau casele credincioșilor mai frumoase și mai impunătoare decât biserica. Biserica trebuie să fie cea mai minunată construcție și cea mai sfântă, că este casa lui Dumnezeu dintr-o comunitate. Dăm slavă Lui Dumnezeu pentru această realizare și felicităm pe Părintele Andrei Cosmin Pop, pe credincioși, autoritățile, pentru împlinirea acestui frumos proiect al nostru eparhial.”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul slujitor a fost alcătuit din Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Pr. Dan Ioan Sidău, protopopul Sighetului, Pr. Ioan Ardelean, paroh în Desești, membru în Adunarea Eparhială și în Adunarea Națională Bisericească, Pr. Andrei Cosmin Pop, paroh în Desești, Protos Mihail BUd, starețul Mănăstirii Budești, Protos. Agaton Oprișan, starețul Mănăstirii Petrova, Pr. Ștefan Șimon din Berbești, Pr. Marcel Ionuț Crainic din Sat Șugatag, Pr. Marcel Făcăeru din Hoteni, Pr. Emilian Pop, Pr. CRiostian Borocea din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la strană au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la priceasnă a cântat Alexandra Tiran.

Primirea Ierarhului a fost făcută de Gheorghe Bohotici, primarul comunei Desești.

Cuvântul de învățătură

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a explicat credincioșilor cea mai mare taină a Bisericii: Euharistia:

„Mântuitorul ne-a învățat să ne rugăm pentru pâinea noastră cea de toate zilele. Dar, zice Mântuitorul, părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea aceasta care o mâncați, pe care v-am oferit-o, înmulțind pâinea, nu v-asigură viața veșnică. Și continuă. Mare tulburare s-a făcut: Eu sunt Pâinea care s-a pogorât din Cer. De nu va mâncat cineva Trupul Meu și nu va bea Sângele Meu, nu va avea viață veșnică. Cel ce va mânca Trupul meu și va bea Sângele Meu, îl voi învia pe el în ziua cea de-apoi.

Ce face aici Mântuitorul? Dezleagă taina Euharistiei, a prefacerii pâinii și vinului în Trupul și Sângele Domnului. Minune care se petrece, că a lăsat-o Hristos în biserică ca să săvârșească de către Apostoli și după El, de sacerdoții Bisericii lui Hristos, Sfânta și Dumnezeiască Euharistie. Și s-au tulburat toți.

Și unii dintre ucenici, că nu avea numai 12 apostoli, avea 70 de ucenici în jur, au plecat. Au zis, cum? Ce greu e cuvântul acesta? Cum să mâncăm Trupul și Sângele Lui? N-au înțeles despre ce-i vorba, despre aspectul duhovnicesc și teologic. Și la Apostoli le-a zis Mântuitorul: nu vreți să înțelegeți, nu v-ați smintit și voi pentru cuvântul care l-am zis? Pentru că Apostolii au zis, Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții veșnice.

Deci, aici este taina Bisericii. Sfânta și Dumnezeiască Euharistie, Asta vă aduce și vă ține în Biserică, pe Dumneavoastră. Euharistia, Sfânta Liturghie, care are drept miezul ei Euharistia.

Și aceasta este, de fapt, taina viețuirii, răstignirii, morții și învierii noastre. La botez cântăm „Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat”. În toate ale lui Hristos.

În viața în Hristos, în răstignirea în viață, în timpul vieții noastre. Fiecare virtute este o răstignire. Renunți la un păcat ca să faci o virtute.

Și virtutea înseamnă răstignire. Îți tai voia. Te silești.

E propria ta răstignire. Te silești. Apoi, după răstignire și pătimire, vine învierea.

Prin cruce la înviere sau la lumină. Și aceasta este taina vieții, morții și învierii noastre.

Distincții

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a distins pe preotul paroh Andrei Cosmin Pop cu dreptul de a purta brâu roșu și Sfânta Cruce, de stavrofor, purtător de Cruce, iar pe primarul Gheorghe Bohotici al comunei Desești, cu Medalia „Justinian Arhiepiscopul”.

Consiliul Local, Consiliul Parohial și mai mulți binefăcători au primit Diploma Anului Omagial al Patriarhiei Române.

Preotul paroh a adus mulțumiri Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, soborului slujitor, credincioșilor și binefăcătorilor pentru eforturile depuse și a dăruit înaltului oaspete o icoană cu Sfântul Iustin Martirul și Filozoful.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”