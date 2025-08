Tabără Internațională de Matematică • O absolventă a CN „Vasile Lucaciu”, Antonia Cosar, prezentă la APEX Maths

Antonia Cosar, absolventă a Colegiului Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare aduce în prim plan bucuria stăruinței, a pasiunii pentru cunoaștere, a studiului început pe băncile școlii, sub îndrumarea plină de dăruire a distinșilor profesori. Tânăra este multiplă laureată a concursurilor naționale de matematică din România și, din acest an, studentă a Universității Paris-Saclay (Franța). Antonia Cosar participă în perioada 27 iulie – 16 august, la tabăra internațională de matematică, APEX Maths.

„No, să vă zic cum am hoinărit eu singură 464 km, peste 15 ore cu trenul și cu taxi-ul, cu două bagaje la fel de grele ca mine în cârcă (da, am făcut din Baia Mare până în Reșița aproape cât ceilalți participanți care au venit din USA). Asta înseamnă pentru mine APEX Maths: puterea de a nu te lăsa copleșit de obstacole, dorința de a excela și de a reuși, un loc unde se merită să ajungi indiferent de traseu. Anul acesta particip a doua oară, cu toate că am avut multe alte îndatoriri această vară; am fost convinsă că organizatorilor și prietenilor pe care mi i-am făcut anul trecut le-a fost tare dor de mine. APEX Maths înseamnă: conexiuni profunde, colaborare, spirit de echipă, o comunitate de oameni valoroși cu voie bună”, relatează Antonia Cosar.

Băimăreanca mai spune că „la APEX Maths, nu doar profesorii ne împărtășesc valoroase idei, ci si noi avem posibilitatea să contribuim. Anul trecut, de exemplu, eu am luat cuvântul într-o după-amiază și am prezentat un articol propriu, prin asta se definește APEX Maths: o adunătură de minți geniale care cresc împreună, unde ne simțim în sfârșit înțeleși și chiar discutăm la micul dejun despre geometrie tropicală”.

Organizatorii taberei și-au exprimat și ei bucuria de a o avea din nou printre participanți pe Antonia Cosar. „Pe Antonia Cosar o știm de anul trecut, a fost printre curajoșii care ne-au dat o șansă, deși eram la prima încercare. Dacă s-a întors și în 2025, înseamnă că am făcut noi ceva bine. Și cum discutam noi așa, am rugat-o să ne dea o frază pentru comunicatul de presă cu lansarea APEX Maths 2025. Moroșanca noastră e și creativă, nu doar proactivă, și am zis că e păcat de așa frumoasă poveste să se piardă la mine în mesagerie sau într-un comunicat mai mult sau mai puțin oficial”, au punctat organizatorii taberei.

Antonia Cosar din Baia Mare a participat și în 2024 la APEX Maths, unde a susținut o prezentare având ca temă Cercurile lui Gershgorin. De curând, a înființat o asociație de matematică-fizică în Franța, intitulată Coaliția Fermat – Tesla. În 2025, Antonia a primit o bursă integrală din partea Fundației Dacia pentru România pentru participarea la APEX Maths 2025.