Ușoară creștere a numărului de adopții, în Maramureș

Anul acesta, în județul nostru s-a înregistrat o ușoară creștere a numărului de adopții, comparativ cu anul trecut. În 2024, 12 copii și-au găsit o nouă familie, în timp ce în 2025, până în prezent, 9 copilași au pășit într-o nouă etapă a vieții lor.

”De la începutul acestui an a fost încuviințată, prin hotărâre judecătorească definitivă, adopția pentru 9 copii în județul Maramureș. Comparativ, pe parcursul anului 2024 a fost încuviințată adopția pentru un număr de 12 copii în judeţul Maramureş. De asemenea, 6 copii din județul Maramureş au fost adoptați de către familii din alte judeţe. Din evidențele Compartimentului Adopții și Postadopții reiese că de la începutul acestui an au fost emise 14 atestate de familie/persoană adoptatoare în județul nostru. În anul 2024 au fost emise 13 atestate de familie/persoană adoptatoare. Comparând datele aferente primului semestru al anului curent cu cele aferente anului trecut se poate observa o uşoară creștere a numărului de copii adoptați, dar şi interesul persoanelor/familiilor potențial adoptatoare”, au declarat reprezentanții DGASPC Maramureș.

Cel mai mic copilaș adoptat are vârsta de 1 an, ținând cont de faptul că și procesul de adopție se întinde pe perioade lungi de timp, de luni de zile, uneori chiar un an. În special persoanele cu studii superioare, care sunt realizate și material, și profesional sunt cele care doresc să adopte.

”În privinţa vârstei copiilor adoptați, menționăm că aceștia au vârste cuprinse între 1 an şi 11 ani. Familiile care doresc să adopte sunt în general intelectuali, stabili din punct de vedere profesional şi financiar. Facem precizarea că termenele clare prevăzute în procedura adopţiei sunt: 90 de zile – evaluarea fa­mi­li­ei/ persoanei potenţial adoptatoare; 90 de zile – perioada de potrivire practică. Termenul poate fi mai scurt dacă pe parcursul vizitelor de potrivire (minimum 6) se constată de către specialiștii instituției adaptarea copilului, dezvoltarea relației de ataşament între copil și adoptatori și faptul că aceștia răspund nevoilor de dezvoltare armonioasă a copilului. 90 de zile – perioada de încredințare în vederea adopției, termen după trecerea căruia se poate încuviința adopția de către instanță. Termenul necunoscut și imprevizibil este cel scurs de la emiterea atestatului de persoană/familie adoptatoare și până la inițierea etapei de potrivire practică care ţine de mai mulţi factori: sistemul informatic să efectueze potrivirea inițială între un copil adoptabil şi potențialii adoptatori; adoptatorii, după analizarea informațiilor prezentate cu privire la copil, să hotărască trecerea la etapa potrivirii practice și, după inițierea acesteia, să dorească continuarea potrivirii și ulterior încredinţarea în vederea adopției. Astfel putem spune că durata medie a unei adopții este de aproximativ 1 an”, mai explică oficialii DGASPC Maramureș.