Consiliul Județean Maramureș a alocat bani pentru cele 4 parcuri industriale

În ultima ședință s-a votat rectificarea bugetului județului Maramureș, în care s-a avut în vedere și alocarea de sume în vederea cofinanțării unor investiții importante cum sunt parcurile industriale sau campusul profesional integrat de la Baia Sprie. Banii provin din creditul de la CEC, un împrumut care pune presiune pe bugetul județului, având în vedere dobânda ridicată ce trebuie plătită anual, plus rambursarea.

„Parcurile industriale sunt pentru prima dată cuprinse într-un buget de investiții. Așadar se garantează pentru prima dată că aceste parcuri vor prinde viață. Sunt cele 4 parcuri industriale. Nu există resurse necesare pentru toate cele 7 parcuri industriale. Vorbim de parcul de la Baia Sprie, cu o investiție de aproape 27 milioane lei, de la Consiliul Județean, nu finanțarea europeană, sunt bani aferenți cofinanțării. 17 milioane lei pentru parcul de la Șomcuta Mare, 23 milioane lei pentru parcul de la Fărcașa și 18 milioane lei pentru parcul de la Târgu Lăpuș. Acestea sunt sumele de bani aferente creditului pe care l-am contractat de la CEC, cu o dobândă extrem de mare, aproape 10%, bani pe care va trebui să îi plătim anual, ca să nu mai vorbim de rambursare”- a explicat șeful administrației maramureșene, Gabriel Zetea.

Președintele CJ a mai adus în discuție și banii incluși în buget pentru campusul profesional integrat din Baia Sprie.

„De asemenea, cuprindem banii necesari pentru campusul profesional integrat de la Baia Sprie. Mai există sume de bani cuprinse pentru DGASPC, pentru construire locuințe protejate, lucrări suplimentare la Planningul Familial de pe strada Moldovei etc. Apoi sunt investiții enorme. Am rămas uimit de generozitatea pe care Ministerul Sănătății a arătat-o Maramureșului, odată cu venirea în fruntea ministerului a unui ministru tânăr. Am primit finanțări de 30 milioane lei pentru Spitalul Județean de Urgență și Spitalul de Boli Infecțioase. De pe vremea când era Sorina Pintea director, Spitalul Județean nu a mai avut asemenea finanțări” – a adăugat Gabriel Zetea.

În cele din urmă proiectul de rectificare a bugetului județului a fost aprobat cu 30 de voturi „pentru”.