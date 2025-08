În primele 7 luni din 2025, amenzi de peste 1,7 milioane lei, date de Garda de Mediu Maramureș

Comisarii Gărzii de Mediu Maramureș au efectuat peste 500 de controale, din care peste 300 nu au fost planificate, în urma cărora s-a aplicat amenzi de peste 1,7 milioane lei. Printre principalele nereguli s-au aflat lipsa autorizației de mediu sau gestionarea defectuoasă a deșeurilor.

„Până în prezent, am efectuat 516 controale, fiind aplicate 63 de sancțiuni, dintre care 17 avertismente și 46 de amenzi în valoare de 1,76 milioane lei.

Amenzile aplicate au fost pentru lipsa autorizației de mediu, nerespectarea condițiilor din autorizația de mediu, lipsa evidenței gestiunii deșeurilor, gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, respectiv abandonare și incendiere.

Am avut 166 de inspecții planificate la obiectivele cuprinse în lista obiectivelor controlate, plus planificate tematice. Din cele pe care le avem pe tot anul acesta amintim: verificarea privind menținerea calității aerului, inspecții pe chimicale, inspecții la balastiere, extragere agregate minerale. Am avut 305 de controale neplanificate și 4 dispuse. Unul s-a referit la verificarea reciclatorilor de deșeuri și transportatorilor de deșeuri. Am avut control pe respectarea legislației privind SGR-ul, am avut control dispus pe chimicale, la operatorii care dețin condensatoare care conțin bifenil policlorurat. Conform directivelor europene, până la 31 decembrie ei trebuie scoși din funcțiune și până în 31 decembrie 2028 ei trebuie eliminați, sunt deșeuri periculoase” – a declarat Marcela Chindriș, comisarul șef al Gărzii de Mediu Maramureș.