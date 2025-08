Maria Voevod, o elevă de nota 10 la școală, dar și o artistă de premiul I la festivalurile de folclor (I)

La doar 16 ani, Maria Voevod, din Coaș, a adunat în palmaresul artistic mai multe premii la festivaluri de folclor din țară, din postura de solistă vocală. A fost premiată și la concursuri muzicale unde a participat la secțiunea oboi. De asemenea, are la activ mai multe apariții în celebre emisiuni televizate. Maria este conștiincioasă și pe plan educațional, dovadă că a finalizat clasa a IX-a, la Colegiul de Arte din Baia Mare, cu media 10. În prezent, studiază muzică, specializarea oboi, și face pian secundar. De asemenea, urmează cursuri de canto, „folclorul fiind o parte importantă a identității mele muzicale”, după cum mărturisește adolescenta.

R: Maria, te bucuri de o vacanță binemeritată, după ce ai reușit să închei anul școlar cu media 10. Cum ai reușit să ajungi la această performanță?

M.V.: A fost un an intens, cu multă muncă, emoții și responsabilitate. Fiind primul an de liceu, provocările nu au lipsit, dar am învățat să fiu organizată, să-mi păstrez motivația și să nu renunț atunci când a fost greu. Am pus suflet în tot ceea ce am făcut, iar rezultatul – media 10 – a fost o mare bucurie pentru mine. Dedic acest succes celor care m-au susținut: familia mea și profesorii mei care m-au ghidat cu răbdare.

R: Nu ți s-a părut greu, în contextul în care a fost primul an de liceu?

M.V.: A fost greu, dar nu imposibil. Trecerea spre liceu vine cu mai multe cerințe și responsabilități, dar cum sunt la Colegiul de Arte încă din clasa a VII-a, am reușit să mă adaptez mai ușor. Mediul artistic în care am crescut m-a ajutat să mă dezvolt treptat și să privesc acest drum cu încredere.

R: Cum ți se pare viața de licean?

M.V.: Viața de liceu este dinamică și frumoasă. E o perioadă în care înveți foarte multe, nu doar din cărți, ci și despre tine. Am norocul să fiu într-un mediu care mă inspiră și mă provoacă în același timp, iar faptul că îmi urmez pasiunea mă face să fiu împlinită și fericită.

R: Care sunt materiile tale preferate?

M.V.: Îmi plac mult limba română, engleza și matematica. Desigur, muzica rămâne materia mea de suflet, fiindcă acolo mă simt cu adevărat eu.

R: A fost un an cu rezultate deosebite și pe plan muzical. Ce premii ai adăugat în palmaresul tău?

M.V.: În acest an, prin muncă și dedicare, am avut bucuria de a obține mai multe premii importante. La Festivalul „Benone Sinulescu”, un concurs de prestigiu cu concurenți din toată țara, am câștigat Premiul de Popularitate – o recunoaștere care m-a onorat profund. De asemenea, la Festivalul „Emil Montia”, un concurs de o dificultate ridicată, am obținut mențiune. Anii trecuți, am fost răsplătită cu premii I și II la diverse festivaluri folclorice din țară. Câteva dintre ele sunt:

Premiul I – Festivalul Tinereții

Premiul I – la Festivalul Lira

Premiul I – Festivalul Saveta Bogdan

Premiul II – Festivalul Emil Gavriș

Premiul II – Festivalul Maramureșu` Răsună

Pe plan instrumental, am participat pentru prima dată la concursuri cu oboiul și am obținut Premiul II la „Viva la Musica” de la Zalău și Premiul I la „Armonii Muzicale” din Baia Mare. Sunt realizări care mă încurajează să particip la cât mai multe competiții.

R: Cum ți-ai descoperit pasiunea pentru muzică?

M.V.: Pasiunea mea pentru muzică a fost descoperită încă din grădiniță de către educatoarea mea, Maria Dărăban. După aceea, bunica mea, Sabina, mă ducea de mânuță în fiecare duminică și în sărbători la slujbă. Cânta în corul bisericii unde m-a dus și pe mine de mică, și așa am prins drag de tot ce înseamnă muzică religioasă. În timp, părinții mei au observat că am ureche muzicală și că pun suflet atunci când cânt sau ascult muzică. Așa am ajuns la orele de canto. Iubesc foarte mult pricesnele și le cânt aproape în fiecare duminică la biserica noastră din sat și la alte biserici unde sunt invitată. Vocea o moștenesc din familie – de la străbunicul meu, diacul Vasile de la noi din sat. La vârsta de 9 ani am început să cânt, iar primii mei profesori care m-au îndrumat au fost Marcel Both și Adela Șanta. Le sunt profund recunoscătoare pentru începuturile mele. După aceea, am ales să continui cu doamna profesoară Angela Buciu.

R: Ce te-a motivat să alegi folclorul?

M.V.: Pentru mine, folclorul înseamnă mai mult decât cântec – e o legătură profundă cu trecutul, cu neamul, cu tot ce avem mai curat și adevărat. Prin el păstrăm tradițiile vii, vorba dulce a satului, înțelepciunea celor care au fost înaintea noastră. Mă simt onorată să pot duce mai departe acest tezaur și, în același timp, responsabilă să o fac cu respect și autenticitate. Am colaborat cu Ansamblul Folcloric Național Transilvania și cu Ansamblul Tradiții Maramureșene ca dansator și solist.

R: Cu cine te pregătești?

M.V.: Fac canto popular cu doamna profesoară Angela Buciu, căreia îi mulțumesc din suflet pentru tot ce mi-a oferit: sprijin, încredere și îndrumare artistică. Este un mentor cu suflet mare și un om minunat. O consider ca a doua mamă pentru mine. La oboi mă pregătesc cu domnul profesor Marian Sabo, un dascăl dedicat, care m-a ajutat să cresc pe partea instrumentală cu mult profesionalism și răbdare, iar la pian cu doamna profesoară Ema Pașca.

(va urma)