281 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 281 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, ambalatori manuali, bucătari, cofetari, confecționeri, conducători auto, fasonator mecanic (cherestea), femei de serviciu, lăcătuși mecanici, lucrători comerciali, lucrător gestionar, manipulanți mărfuri, mecanici auto, menajere, muncitori necalificați, secretare, tâmplari universali, vânzător, dar și agent vânzări standarde și produse conexe, asistent manager, asistent medical generalist, consilier/ expert/inspector/referent/ economist în economie generală, expert contabil-verificator, ingineri, kinetoterapeut, manageri, psiholog, responsabil proces, specialist marketing online, specialist în relații publice, șef departament, vânzători.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare,

str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Școală generală incompletă (5):

• femeie de serviciu (1)

• lucrător comercial (1)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (3)

Învățământul primar – Fără studii (46):

• ajutor bucătar (2)

• confecționer articole hârtie (3)

• confecționer-montator produse din lemn (1)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (1)

• croitor (1)

• femeie de serviciu (3)

• încărcător-descărcător (8)

• lucrător comercial (1)

• manipulant mărfuri (2)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (10)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (10)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2)

• referent de specialitate marketing (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (103):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• agent de securitate (1)

• ajutor ospătar (2)

• ambalator manual (10)

• asistent medical generalist (2)

• cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (6)

• confecționer-asamblor articole din lemn (10)

• confecționer articole din piele și înlocuitori (2)

• cusător piese din piele și înlocuitori (5)

• designeri pagini web (studii medii) (1)

• femeie de serviciu (1)

• fochist locomotivă cu abur (1)

• lăcătuș construcții metalice și navale (2)

• lăcătuș mecanic (1)

• manipulant mărfuri (2)

• mediaplanner (1)

• menajeră (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (9)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (8)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (3)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (2)

• operator la mașină de etichetat (1)

• ospătar (chelner) (2)

• operator fixare textile (2)

• secretar administrativ (1)

• secretară (1)

• șofer de autoturisme și camionete (2)

• tapițer (5)

• tăietor confecții (2)

• tâmplar universal (5)

• vânzător (9)

• ucenic (1)

Studii liceale – Liceu de specialitate (25):

• agent curier (1)

• asistent manager (1)

• casier (1)

• croitor (1)

• confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice (3)

• director magazin (1)

• electrician exploatare rețele electrice (1)

• lăcătuș mecanic (1)

• operator centrală termică (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (1)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (3)

• operator mase plastice (3)

• șofer de autoturisme și camionete (2)

• tehnician rețele de comunicații (1)

• vânzător (1)

• vopsitor lemn (3)

Studii liceale – Liceu Teoretic (30):

• agent comercial (2)

• analist servicii client (1)

• asistent manager (2)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• confecționer-montator structuri metalice pentru construcții (1)

• funcționar economic (1)

• lucrător comercial (4)

• lucrător gestionar (1)

• manager de întreprindere socială (2)

• manager de zonă (1)

• mecanic auto (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1)

• preparator de semifabricate și preparate culinare (1)

• reprezentant comercial (1)

• secretară (2)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• tâmplar universal (1)

• tehnician echipament de calcul și rețele (1)

• tehnician rețele de comunicații (1)

• vânzător (2)

Studii Profesionale – Școală Profesională (45):

• ajutor bucătar (1)

• bucătar (1)

• brutar (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (2)

• confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice (2)

• electrician echipamente electrice și energetice (2)

• însoțitor grup turistic (1)

• lăcătuș mecanic (1)

• lucrător comercial (1)

• manager general (1)

• manipulant mărfuri (2)

• mecanic auto (2)

• mecanic utilaj (2)

• muncitor necalificat în metalurgie (4)

• muncitor necalificat la demolare clădirilor, căp­tușeli, zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (4)

• operator mașini-unelte cu comandă numerică (2)

• operator la prelucrarea cauciucului (10)

• șlefuitor/sablator geam (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• turnător formator (2)

• vânzător (2)

Studii Profesionale-Înv. complementar de ucenici (4):

• electrician în construcții (1)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (2)

Studii Postliceale (5):

• asistent farmacist (1)

• asistent medical generalist (1)

• femeie de serviciu (1)

• recepționer medical (1)

• vânzător (1)

Studii Universitare (14):

• administrator de formare (1)

• agent de turism (1)

• agent vânzări standarde și produse conexe (1)

• broker în asigurări (1)

• consilier/expert/ inspector/referent/economist în economie generală (1)

• inginer de cercetare în calculatoare (2)

• inginer rețele electrice (1)

• kinetoterapeut (2)

• manager de întreprindere socială (1)

• specialist marketing online (1)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• vânzător (1)

Studii Universitare – MASTER (2):

• responsabil proces (2)

Studii Universitare – DOCTORAT (2)

• consilier juridic (2)