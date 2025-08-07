Beneficiarii care primesc prestații sociale nu trebuie să întreprindă niciun demers pentru a-și păstra calitatea de asigurat la Sănătate.
Contribuția datorată va fi reținută direct de la sursă. În această categorie intră beneficiarii de indemnizație pentru creșterea copilului, beneficiarii de indemnizație de acomodare în vederea adopției și cei cu venit minim de incluziune
„Precizăm că, pentru beneficiarii de indemnizație pentru creșterea copilului, indemnizație de acomodare în vederea adopției și venit minim de incluziune: nu este necesară exprimarea unei opțiuni de asigurare alternativă în sistemul de sănătate; contribuția de 10% aferentă asigurărilor sociale de sănătate se va reține automat la sursă, din indemnizațiile lunare; această contribuție va fi declarată și plătită de către agențiile pentru plăți și inspecție socială și a municipiului București prin Declarația 112, în condițiile prevăzute de lege, pentru fiecare beneficiar în parte” – precizează beneficiarii instituției.
AJPIS Maramureș • Clarificări privind calitatea de asigurat pentru cei care primesc prestații sociale
