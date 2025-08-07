Beneficiarii Asociației Esperando au avut parte de o activitate creativă, luând parte la un atelier de gătit în aer liber. Tinerii au experimentat metode noi de pregătire a mesei și la final s-au bucurat din plin de rezultatul muncii lor.
„În mijlocul naturii, înconjurați de răcoare și mult verde, gătitul s-a transformat într-o adevărată plăcere. Invitați la colegul lor Andrei și primiți cu bucurie de către familia acestuia, tinerii au pregătit niște plăcinte gustoase, experimentând metode noi de pregătire a mesei. A fost o lecție despre creativitate, în care natura, munca în echipă și bucuria gustului bun s-au împletit armonios. Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului «Pași spre autonomie» și a adus o nouă oportunitate de învățare pentru tinerii cu nevoi speciale”, au declarat reprezentanții Asociației Esperando.
Atelier de gătit în aer liber
