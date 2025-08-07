Conducerea administrației maramureșene susține că, în prima jumătate a anului 2025, a făcut economii serioase la bugetul județului de 23 milioane lei.
„Încă din prima etapă a eficientizării am reușit să economisim 23 milioane de lei, direct din bugetul anului 2025. Asta am explicat colegilor consilieri județeni, la ultima ședință, arătând că noi am venit în întâmpinarea măsurilor impuse ulterior de Guvern. Reforma începe cu noi” – a afirmat președintele Gabriel Zetea.
Cele mai mari economii s-au făcut la acorduri de cooperare și fondul de rezervă. Practic, s-au redus: 1,7 milioane lei – de la culte, 2,1 milioane lei – de la sport, cultură și tineret, 1,4 milioane lei – de la personalul neclerical, 2,4 milioane lei – de la cotizații, 1,8 milioane lei – din cheltuielile de bunuri și servicii, aprox. 1 milion lei – de la protocol și deplasări și aprox. 12 milioane lei – din acorduri de cooperare și fondul de rezervă.
Câți bani s-au economisit în bugetul județului în primele luni din an?
