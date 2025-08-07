CS Marta și LPS Suceava au câștigat Champs Factory Trophy

De -
0
10

Champs Factory Trophy, turneul masculin, s-a încheiat după două zile de handbal intens, ambiție și energie. Pentru unele echipe, acest turneu a marcat debutul perioadei de pregătire, iar pentru altele a fost o verificare a progresului.

Rezultatele turneului Champs Factory Trophy

Sâmbătă, 2 august: CS Marta – Academia „Alexandru Csepreghi” 28-22 (J2); Academia „Alexandru Csepreghi” – ADEP Satu Mare 50-18 (J2); CS Fărcașa – LPS Suceava 28-30 (J3); CS Marta – ADEP Satu Mare 39-13 (J3); Academia „Alexandru Csepreghi” – LPS Suceava 22-28 (J3); CS Marta – CS Fărcașa 25-26 (J3); CS Marta – LPS Suceava 24-30 (J3).
Duminică, 3 august: CS Fărcașa – Academia „Alexandru Csepreghi” 26-17 (J3); CS Marta – Academia „Alexandru Csepreghi” 28-23 (J2).
Indiferent de momentul în care s-au aflat, toți băieții au adus în teren determinare și pasiune, iar clasamentele finale arată așa:
Juniori 2: 1. CS Marta Baia Mare, 2. Academia de Handbal „Alexandru Csepreghi” Baia Mare, 3. CS ADEP Satu Mare
Juniori 3: 1. LPS Suceava, 2. CS Fărcașa, 3. CS Marta Baia Mare, 4. Academia de Handbal „Alexandru Csepreghi” Baia Mare.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAŞI AUTOR

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.