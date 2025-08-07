CS Marta și LPS Suceava au câștigat Champs Factory Trophy

Champs Factory Trophy, turneul masculin, s-a încheiat după două zile de handbal intens, ambiție și energie. Pentru unele echipe, acest turneu a marcat debutul perioadei de pregătire, iar pentru altele a fost o verificare a progresului.

Rezultatele turneului Champs Factory Trophy

Sâmbătă, 2 august: CS Marta – Academia „Alexandru Csepreghi” 28-22 (J2); Academia „Alexandru Csepreghi” – ADEP Satu Mare 50-18 (J2); CS Fărcașa – LPS Suceava 28-30 (J3); CS Marta – ADEP Satu Mare 39-13 (J3); Academia „Alexandru Csepreghi” – LPS Suceava 22-28 (J3); CS Marta – CS Fărcașa 25-26 (J3); CS Marta – LPS Suceava 24-30 (J3).

Duminică, 3 august: CS Fărcașa – Academia „Alexandru Csepreghi” 26-17 (J3); CS Marta – Academia „Alexandru Csepreghi” 28-23 (J2).

Indiferent de momentul în care s-au aflat, toți băieții au adus în teren determinare și pasiune, iar clasamentele finale arată așa:

Juniori 2: 1. CS Marta Baia Mare, 2. Academia de Handbal „Alexandru Csepreghi” Baia Mare, 3. CS ADEP Satu Mare

Juniori 3: 1. LPS Suceava, 2. CS Fărcașa, 3. CS Marta Baia Mare, 4. Academia de Handbal „Alexandru Csepreghi” Baia Mare.