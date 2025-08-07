Tinerele și femeile de pe Pirita au participat la un curs despre sănătatea menstruală, unde au aflat informații practice și utile. Ele au fost încurajate să vorbească despre acest subiect, considerat încă tabu în comunitate.
„Am primit cu mult drag vizita Teodorei și Alexandrei de la Asociația Pe Stop.
Ele au ținut un curs despre sănătatea menstruală a fetelor și femeilor din Pirita. Toată informația a fost foarte bine explicată, iar metodele practice și atmosfera caldă au ajutat participantele să depășească rușinea de a vorbi despre un subiect, de obicei, tabu în comunitate. A fost, din nou, evident ce multă nevoie au fetele și femeile de sprijin pentru o viață mai sigură și mai demnă. Un moment special a fost că doi tătici și doi adolescenți băieți, au ajutat în curte cu supravegherea celor mici, astfel încât mamele să aibă un moment de liniște la discuțiile despre menstruație”, au declarat reprezentanții Asociației Pirita Children.
Datorită acestei colaborări, 50 de fete și femei vor fi sprijinite lunar timp de un an cu absorbante.
Curs dedicat tinerelor și femeilor din Pirita
