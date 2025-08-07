Finanțare pentru aquaparkul din Baia Mare!

Un vis în care nu mulți mai credeau, un proiect pe care băimărenii îl așteaptă de ani de zile, devine realitate, spun cei din administrația locală. Complexul acvatic „Câmpul Tineretului”, sau „aquaparkul”, este de acum o certitudine, având în vedere că s-a semnat contractul de finanțare!

„Vă mărturisesc că mă încearcă un amalgam de sentimente. În primul rând bucurie, pentru că am reușit să obținem această finanțare în valoare de aproape 61,5 milioane lei și nu oricum, ci stabilind un record. Este cel mai rapid contract semnat din istoria ADR Nord-Vest, de la faza de contractare și până la semnarea propriu-zisă! Într-o singură săptămână am răspuns tuturor clarificărilor și am realizat toate lucrările necesare, inclusiv demolările și extrasul CF, respectând absolut toți pașii legali. Apoi nostalgie, pentru că o bucată de istorie a municipiului nostru, fostul ștrand, dispare. La fel ca mulți dintre voi, îmi aduc aminte cu drag de momentele petrecute aici pe vremuri. Înainte de a trece mai departe, pentru că am tot văzut și auzit diverse informații eronate în ultimele zile în spațiul public, vreau să fie clar pentru toată lumea că acest aquapark nu va fi construit pe Câmpul Tineretului, ci pe amplasamentul fostului ștrand și al unei vechi baze sportive.

Acestea fiind spuse, nici blocuri nu vor fi construite în locul fostului ștrand, așa cum au «intuit» alții în momentul în care am început procesul de demolare. Datorită cuantumului acestei finanțări, dublu față de cel preconizat, am o altă veste bună. Vom avea bani și pentru alte obiective de investiții locale, în special pentru realizarea unei parcări supraterane, prima din municipiul Baia Mare, care să completeze nevoile acestui complex acvatic” – a spus primarul Doru Dăncuș. Odată finanțarea obținută, a mai rămas o singură etapă importantă de finalizat în proiect, respectiv achiziția publică (licitația) pentru execuția lucrărilor. Licitația a fost finalizată, însă unul dintre ofertanți a contestat rezultatul. În prezent, suntem în faza de contestație la Curtea de Apel, cu termen pe 11 august.

Dacă decizia este favorabilă, se va putea semna contractul și începe imediat proiectarea și execuția. Dacă nu, se va relua procedura în cel mult 15 zile, conform legii, și se va desemna un nou câștigător. În cel mai pesimist scenariu, administrația va putea semna contractul de execuție și să înceapă proiectarea și lucrările efective în maximum două luni.