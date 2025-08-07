Hramul Schitului „Schimbarea la Față a Domnului”, Baia Mare

Marți, 6 august 2025, praznicul împărătesc Schimbarea la Față a Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească de hram și s-a rugat împreună cu mulțimea credincioșilor la Schitul „Schimbarea la Față” din Baia Mare, primul așezământ monahal ortodox din municipiul reședință de județ, situat pe strada Viilor nr. 140, la cota care oferă cea mai frumoasă panoramă asupra municipiului reședință de județ, unde se află și sediul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Paraclisul aflat la subsolul viitoarei biserici, care va purta hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Nectarie de la Eghina, a fost sfințit în urmă cu doi ani și păstrează o părticică din Sfintele Moaște ale Sfântului Nectarie e la Eghina, vindecătorul de cancer.

„Ca o necesitate pastoral-misionară și duhovnicească, în proximitatea municipiului Baia Mare, în apropiere chiar, în interiorul cetății Băii Mari, adică la poalele masivului Munților Gutâi, care se termină înspre zona Seinilor, la o altitudine de aproximativ 270-300 de metri, a luat ființă, în 2011, schitul „Schimbarea la Față”, așezat pe donația unei familii, binecuvântată de Dumnezeu, familie creștină, și anume familia Matosz. Este aproape un hectar de pământ, este în pantă, locul nu este foarte generos, dar este cu atât mai frumos. Este în munte, propriu-zis, și, de fapt, praznicul Schimbării la Față a avut loc în muntele Taborului. Muntele Taborului are o înălțime de 500 de metri de la nivelul mării, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Este un schit de măicuțe, aici avem conducătoare pe maica Xenia și părintele consilier cu protocolul Vasile Pop, este administratorul schitului propriu zis, el se ocupă de organizarea evenimentelor și de continuarea lucrărilor. Anul trecut am sfințit paraclisul de la primul nivel cu hramurile Sfântul Ierarh Nectarie, Vindecătorul de Cancer, și Sfânta Cuvioasă Maică Parascheva, un spațiu deosebit unde vin credincioși cu multă bucurie să participe la Sfânta Liturghie și biserica de lemn, monumentală, în stil maramureșean, care va depăși 30 de metri înălțime, este în lucru. Este executată de meșteri maramureșeni din Bârsana care au construit și ansamblu mănăstiresc de la Bârsana și minunata unica biserică de la Dragomirești, care, propriu zis, este un ansamblu bisericesc. Este în lucru și anul acesta cred că vor termina de executat elementele principale și la anul o să o asamblăm. Se aduce, pentru că locul a fost prea puțin generos să lucrăm aici, de aceea am lucrat la Mănăstirea Dragomirești, se va aduce pe bucăți și se va reasambla aici și va fi o bijuterie, o minunăție, un loc de reculegere pentru băimărenii care vor dori să iasă puțin din mediul urban, care este mai poluat din toate punctele de vedere, și să respire aer curat, atât aer curat în mod fizic, cât și aer duhovnicesc într-o atmosferă de evlavie.

Este o panoramă deosebită de aici, se vede orașul în chip minunat și mai ales schitul va fi în dialog cu catedrala, este aproape pe axul Catedralei Episcopale și va fi un dialog deosebit între Catedrala Episcopală care este regina, mama bisericilor din Eparhie, și schitulețul acesta, cel mai tânăr schit din Eparhie, dar care cred că se va dezvolta în timp foarte frumos și va deveni mănăstire, propriu zisă, o mănăstire cu obște adevărată. Dăm slavă lui Dumnezeu că ne ajută să venim de praznicul Schimbării la Față, care este ramul mănăstirii, acesta va fi ramul bisericii de sus, a bisericii de lemn, și să fim împreună cu obștea monahală, cu credincioșii care încep să vină în număr frumos și cu toți cei ce iubesc să se înalțe puțin de praznicul Schimbării la Față, de pe pământ spre cer, atât cu mintea cât și în mod fizic. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Sfânta Liturghie a fost oficiată pe un Altar amenajat pe fundația viitoarei biserici de lemn. Soborul slujitor a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Ionuț Todorca, consilier eparhial cultural, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru și pictură bisericească, Pr. Daniel Tirean, inspector financiar intern, Pr Andrei Marius Pop, inspector social, Pr. Prof. Florin Hoban, directorul Seminarului Liceal Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Iosif Petra, starețul Mănăstirii Dragomirești, Pr. Bogdan Ciocotișan din Dumbrăvița, președintele Asociației Tinerilor Ortodocși din Protopopiatul Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Petrică Aurelian Covaciu, Pr. Vasile Botiș, parohul bisericii „Sfântul Apostol Andrei” din Baia Mare, Pr. Ioan Bucșa, secretarul protopopesc al Protopopiatului Chioar, Pr. Ioan Puicar, misionar, Pr. Alin Sebastian Groșan, slujitor la mănăstire, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Petru Vasile Bud, de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, iar la chinonic au interpretat pricesne cunoscuta interpretă Maria Casandra Hauși și Paul Coza.

S-au rugat împreună cu credincioșii și soborul prefectul Florian Sălejeanu, deputatul Adrian Cosma, de la Satu Mare, membru în Adunarea Eparhială și Adunarea Națională Bisericească, Maica Stareță Xenia Velicu, administratorul Arhid. Vasile Pop, Monahia Paisia Semeni, stareța Schitului Buna Vestire din Șomcuta Mare, monahii și maici starețe din Eparhie, Dr. Costache Chertif, parlamentar, oficiali de diferite ranguri de la municipiu și județ, binefăcători.

Pachetele de hram au fost oferite de credincioșii Parohiei Dumbrăvița, preot Bogdan Ciocotișan.

Cuvântul de învățătură

Un larg și cuprinzător cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin despre praznicul împărătesc de azi, având ca punct de plecare pericopa evanghelică a sărbătorii „Schimbării la Față” și a tâlcuit ce înseamnă Schimbarea la Față.

„Noi credem în Dumnezeu. Suntem persoane. Fiecare persoană unică. Deci Mântuitorul și-a arătat partea dumnezeiască. Ei au fost impresionați. Și mai ales când lângă Mântuitorul au venit cine? Moise și Ilie. De ce a venit Moise și Ilie? Se leagă cu ce au zis Apostolii în Cezareea lui Filip că zic oamenii. Unii zic că ești Moise, alții zic că ești Ilie. De ce a venit Moise și Ilie? De-a dreapta și de-a stânga când s-a Schimbat la Față? Ca să se arate că Hristos este mai mare decât Moise și Ilie. Că este, de fapt, ziditorul lor. Că a fost de la început Hristos Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Care din Tatăl S-a Născut mai înainte de toți vecii. Înainte de a fi lumea. Da? Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu, a participat la zidirea și la venirea pe lume a lui Moise și a lui Ilie și la misiunea lor încredințată de Dumnezeu între ei. Și să se arate că Moise și Ilie despre Hristos au vorbit. Despre venirea lui. De aceea au apărut ei acolo. Ăsta este teologia Sfinților Părinți și tâlcuirea pericopei evanghelice de astăzi.

Iar Petru, într-o stare de buimăceală, n-a știut ce să spună. A căzut cu fața la pământ și a zis, Doamne, este atât de bine aici, încât hai să facem trei colibe. Ție, una lui Moise, una lui Ilie, de ei au și uitat. Au uitat că mai sunt și ei trei. Ca să îi sălășluiască pe Hristos și pe cei doi mari prooroci să nu mai plece de pe Tabor și ei să rămână acolo în starea aceea. Nu ne putem închipui ce stare au avut ei. De fericire, de extaz, de entuziasm, de o trăire atât de puternică, încât n-ar mai fi vrut să plece. Dar minunea în care Mântuitorul și-a arătat dumnezeirea și evanghelistul spune ceva în care folosește cuvinte omenești. Cuvinte pe care să le putem înțelege. Zice, fața lui a strălucit ca soarele, iar îmbrăcămintea lui era albă ca lumina. Am făcut o comparație. Păi înainte de a fi soarele pe cer și aștrii, cine a luminat? Că ateii pun probleme. Pun întrebări ateii. Cine a luminat? Că dacă Dumnezeu a făcut în ziua a patra luminătorii pe cer, până atunci cine a luminat Universul? Dumnezeu! Este lumină. Vedeți? Fața lui a strălucit ca soarele. Părintele Nicolae de la Rohia, marele cărturar și om credincios lui Hristos și creștin, mărturisitor, încreștinat în temnițele comuniste, mult pătimitor, pe care ne rugăm lui Dumnezeu să îl vedem în calendar, că e mare, și evreu încreștinat, face legătura între poporul ales și poporul creștin, și lumea creștină. Și Părintele Nicolae spunea că el așa înțelege, că îl frământau problemele. Că zice, va fi un cer nou și un pământ nou. Universul a avut un început și are un sfârșit. Noi, creștinii, credem în creaționism. Nu în evoluționism. Evoluționismul e cu Bing Bang-ul. Le putem pune împreună și vedem ce iese. Poate să iasă ceva foarte interesant. Nu se contrazic. Poate să iasă ceva. Noi suntem cu creaționism. Dumnezeu le-a făcut toate. Bune și frumoase. Armonia nu iese din haos. Aruncați dumneavoastră lucruri la întâmplare, să vedeți dacă dă ceva, dacă dă un puzzle, dacă dă ceva serios. Niciodată. Dacă arunci haosul, produce haos. Ordinea înseamnă arhitect universal, divin. Dumnezeu este Arhitectul Universului. Și atunci Părintele Nicolae zicea că el crede că la sfârșitul istoriei, când va fi un cer nou și un pământ nou, nu vor mai fi luminători pe cer. Ființele spirituale, noi cei ce vom învia, dar trupurile nu vor fi așa supuse gravitații. Vom fi ca trupul Mântuitorului după Înviere. Vom fi Lumină. Toți. Care vom fi ai lui Hristos. Care ne-am conectat la Lumină. La Dumnezeu Lumină. Vom fi Lumină. Universul va fi alcătuit din fotoni. Nu? Lumina e din fotoni. Alcătuit din fotoni. Universul va fi alcătuit din fotoni. Totul va fi Lumină. Sus. Iar jos va fi Întunericul, cel de nepătruns, unde va fi diavolul și slujitorii lui. Și asta va fi în eshatologie următoarea etapă a existenței Universului. Un cer nou și un pământ nou. Ori Schimbarea la Față ne pregătește tocmai pentru a ne lumina. Este despre Lumină. Sfinții Părinți, Grigore Palama, care a trăit și care este ultimul Sfânt Părinte mare normativ al bisericii, care a vorbit despre Lumina necreată sau taborică, aceeași Lumină pe care au văzut-o Apostolii pe chipul lui Hristos, spune că omul poate fi părtaș la această Lumină prin lupta împotriva păcatelor, prin despătimire. Există un proces de împătimire a omului. Vedeți, când suntem copii, suntem îngeri. Eu și spun, copiii sunt, fiecare copil, un proiect unic al lui Dumnezeu. Fiecare copil este un înger trimis din cer. Să ne arate bunătatea lui Dumnezeu, zâmbetul lui Dumnezeu, privirea lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu. Așa sunt copiii. Așa. După când ne maturizăm, lumea pământească își pune amprenta asupra noastră. Familia în care am trăit, modul ei de existență, principiile, comunitatea în care trăim, instituția în care lucrăm, comunitatea în care trăim, societatea, lumea în care trăim. În ce lume trăim acum? Spus pe de o parte cea mai evoluată, pe de altă parte cea mai izolată, cea mai însingurată, cea mai lipsită de empatie, de sensibilitate și își pierde umanitatea. Lumea de astăzi tinde să devină robotică. Devenim roboți. Funcționăm pe pilot automat.”

Distincții

După otpust, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a oferit câteva distincții:

Dr. Mihaela Maria Groșan, preoteasa Părintelui slujitor Alin Sebastian Groșan, au cinci copii împreună, a primit distincția „Preot Nicolae Gherman”, întemeietorul Mănăstirii Rohia, iar Dr. Diana Sas, medic dermatolog la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, a primit Ordinul „Justinian Arhiepiscopul”.

Medalia „Justinisan Arhiepiscopul” au primit domnii Ioan Marinescu și Radu Blotor, binefăcători.

Elevul seminarist Bogdan Timar, cântăreț bisericesc, a primit Diploma Anului omagial.

În cuvinte simple și emoționante, Părintele slujitor Alin Sebastian a adus mulțumiri Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, soborului, credincioșilor și tuturor binefăcătorilor.

Mica Stareță Xenia Velicu i-a oferit Preasfințitului Episcop Iustin vase de trebuință în timpul Sfintei Liturghii și un coș cu flori.

Preot Alin Sebastian Groșan, slujitor: „Ne aflăm într-un timp și într-un loc bine pregătit de Dumnezeu. Suntem la Schimbarea la Față de pe Dealul Viilor, prin municipiul Baia Mare, unde astăzi, cu ocazia hramului, s-a săvârșit Sfânta Liturghiei Arhierească de către Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, într-un ales sobor de preoți și de diaconi. Programul liturgic a debutat încă de aseară, cu slujba privegherii. Vecernia unită cu litia și continuată cu utrenia praznicului, s-a săvârșit în sobor de preoți și de diaconi. Este o bucurie pentru noi să-l avem din nou pe Preasfințitul Părinte Iustin în mijlocul nostru. Iată, se încununează programul liturgic al praznicului cu Liturghie Arhierească, ce a avut loc astăzi și la care au fost prezenți un număr frumos de credincioși din municipiul Baia Mare și din împrejurimi. Anul trecut, Preasfințitul Părinte Iustin a târnosit spațiul acesta, paraclisul acesta de la demisolul bisericii de lemn ce urmează să se înalțe și ne-am fi dorit ca anul acesta, stadiul lucrărilor la biserica de lemn să fie unul mai avansat, pe măsura dorințelor și a speranțelor noastre. Ne consolăm cu bucuria că, în schimb, se clădește și se ridică într-un ritm alert biserica cea vie, comunitatea care s-a format aici, credincioșii din Baia Mare și din împrejurimi, care, duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, vin cu bucurie să sărbătorească împreună în rugăciune la Taina Sfintei Liturghii. Sunt chemați credincioșii de Taina acestui loc binecuvântat. Este bine știut că întâlnirea cu Dumnezeu este mai facilă acolo unde nu este tumultul orașului.

Cred eu și că un rol important îl are chemarea și lucrarea tainică și mijlocitoare a Sfântului Ierarh Nectarie din Egina, din ale cărui moaște o părticică avem și noi aici, la Schimbarea la Față, pentru binecuvântarea credincioșilor. Este știut faptul că ai noștri credincioși au o mare dragoste față de Sfântul acesta. Nu în ultimul rând, meritul este al Maicii Starețe Xenia și al obștii care, dimpreună cu ostenitorii și colaboratorii, prietenii Sfântului Nectarie, cum îi numește Maica Stareța, se îngrijesc, se ostenesc ca de fiecare dată să fie primiți credincioșii în duh de pace, de bucurie și de rugăciune. Menționez că astăzi, cu ocazia hramului, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin și prin bunăvoința Maicilor de la Schitul Buna Vestire din Șomcuta Mare, a fost adusă spre închinare o icoană a Maicii Domnului lucrată în muntele Athos, care este o copie după icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Vatopedului. Mulțumim Maicilor pentru bunăvoința lor!”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”