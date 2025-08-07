În 30 august, CS Minaur – Stjarnan

Au fost stabilite datele și orele de disputare ale dublei dintre CS Minaur Baia Mare și Stjarnan, din Islanda, contând pentru turul preliminar al EHF European League.
Astfel, prima manșă se va disputa în 30 august, ora 17, în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, iar returul este programat în 6 septembrie, ora 18 (ora României), în Gardabaer.
Din această rundă preliminară, 12 echipe vor face pasul spre grupele EHF European League. Învingătoarea dintre CS Minaur și Stjarnan va face parte din Grupa C, alături de Fraikin BM Granollers (Spania), RD LL Grosist Slovan (Slovenia) și de învingătoarea dintre SAH Skanderborg (Danemarca) vs Maritimo da Madeira Andebol SAD (Portugalia).
