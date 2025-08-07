În Baia Mare, singurul concurs oficial de street skateboarding din România

În perioada 3-5 august, Baia Mare a fost gazda unui spectacol sportiv de nivel internațional – Maramureș Rookie Fest, etapă oficială în circuitul mondial World Rookie Tour, disciplina olimpică street skateboarding.

Evenimentul a reunit sportivi din România, Ungaria, Estonia, Italia și Germania, confirmând poziția competiției ca fiind singurul concurs oficial de street skateboarding din România.

La competiție au participat cei mai buni tineri rideri din Europa, oferind publicului un show de neuitat, plin de trick-uri spectaculoase și energie pură.

Câștigătorii Maramureș Rookie Fest 2025

• Categoria Rookies (U19): 1. Patric Iluț (România); 2. Marci Karpati (Ungaria); 3. Oskar Sikk (Estonia).

• Categoria Fete: 1. Petra Merimaa (Estonia)

• Categoria Super Groms (copii sub 10 ani): 1. Akira Cotaddini (Italia); 2. Benjamin Schikorojan (Germania).

„Evenimentul a fost un adevărat ambasador al skateboardingului românesc pe scena internațională, consolidând statutul Baia Mare ca destinație sportivă de top. Maramureș Rookie Fest a arătat încă o dată că skateboardingul nu este doar un sport, ci o comunitate, o cultură și o inspirație pentru noile generații”, au menționat organizatorii.