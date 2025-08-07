Junioară din Baia Mare, salt spectaculos în carieră

Transfer de excepție pentru junioara Ana Maria Sindreștean, legitimată până acum la CSȘ 2 Baia Mare.
Fiica fostului voleibalist de la Explorări, George Sindreștean, s-a transferat la CSM Lugoj, club care activează în Divizia A1 și este calificat în Challenge Cup.
„Ana Maria Sindreștean are 17 ani, joacă pe postul de extremă și se află la primul contact cu voleiul de senioare. Are 1,81 înălțime, este jucătoare de mâna stângă și s-a alăturat cu încredere echipei care îi deschide porțile spre performanță. Are câteva distincții la nivel de junioare și speră ca în scurt timp să aibă un cuvânt de spus și în voleiul mare. Succes, Ana Maria!”, a caracterizat-o noul său club.
