La Olimpiada de Inovare și Creație Digitală, medalii de aur și argint pentru elevii maramureșeni

Performanță pentru elevi de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” și Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, la cea de-a XXXII-a Olimpiadă de Inovare și Creativitate Digitală – Infoeducație, desfășurată la Focșani.
„Ca de obicei, începutul lunii august m-a prins la Olimpiada de Inovare și Creativitate Digitală – Infoeducație. Și tot ca în fiecare an, Maramureșul s-a prezentat excelent. Aducem acasă un premiu și 2 mențiuni”, a transmis prof. Alin Maidan.
Premiile au fost obținute de Ilinca Szabo, CN Vasile Lucaciu – premiul III și medalie de AUR, Gabriel Palfi, CN Vasile Lucaciu – mențiune și medalie de ARGINT; Adrian Contraș, CN Gheorghe Șincai – mențiune și medalie de ARGINT.
