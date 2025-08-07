La Olimpiada de Inovare și Creație Digitală, medalii de aur și argint pentru elevii maramureșeni

De -
0
6

Performanță pentru elevi de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” și Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, la cea de-a XXXII-a Olimpiadă de Inovare și Creativitate Digitală – Infoeducație, desfășurată la Focșani.
„Ca de obicei, începutul lunii august m-a prins la Olimpiada de Inovare și Creativitate Digitală – Infoeducație. Și tot ca în fiecare an, Maramureșul s-a prezentat excelent. Aducem acasă un premiu și 2 mențiuni”, a transmis prof. Alin Maidan.
Premiile au fost obținute de Ilinca Szabo, CN Vasile Lucaciu – premiul III și medalie de AUR, Gabriel Palfi, CN Vasile Lucaciu – mențiune și medalie de ARGINT; Adrian Contraș, CN Gheorghe Șincai – mențiune și medalie de ARGINT.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAŞI AUTOR

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.